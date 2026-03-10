La cotización del dólar alcanzó los MXN 17.61 en la sesión de cierre de mercados del martes, 10 de marzo de 2026. Esta cifra refleja una variación del -0.04% en comparación con su costo al inicio de la jornada. En la última semana, la cotización del Dólar ha experimentado un leve aumento del 0.17%, mientras que en el último año ha mostrado una significativa disminución del -13.08% en su valor. En México, en los últimos 10 días, durante los últimos 10 días, la cotización del dólar ha mostrado una tendencia mixta, con un aumento inicial seguido de fluctuaciones que incluyen tanto incrementos como descensos. a pesar de algunos días de estabilidad, la tendencia general parece indicar una ligera presión a la baja en su valor. La volatilidad económica del Dólar en la última semana ha sido del 10.27%, lo que indica un comportamiento inestable y muchas variaciones, ya que es mayor que la volatilidad anual del 8.50%. Hoy, la cotización del Dólar ha mostrado una tendencia positiva, ya que en los últimos tres días ha registrado un aumento constante. Este comportamiento sugiere un fortalecimiento de la moneda frente a otras divisas, lo que podría estar relacionado con factores económicos favorables. En contraste, si la tendencia hubiera sido negativa, habríamos observado una disminución en la cotización del Dólar, lo que podría indicar una debilidad en la economía. Sin embargo, la estabilidad en la cotización también es un indicador importante a considerar. En resumen, la tendencia positiva del Dólar en los últimos días refleja un contexto económico favorable que podría influir en decisiones de inversión y comercio. En el último año, el Dólar ha llegado a cambiarse en el mercado mexicano a un importe máximo de 18 MXN, mientras que su nivel más bajo ha sido 17.1 MXN. Para evitar posibles estafas, la recomendación para quienes necesiten comprar o vender divisas es recurrir a las siguientes alternativas: _ Sucursales bancarias. _ Casas de cambio autorizadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. _ Activos ETFs (Exchange-Traded Funds). Esta última alternativa ofrece la posibilidad de comprar acciones cotizadas en dólares que replican el valor de dicha divisa con respecto al peso, que equivale a comprar la moneda física. Sin embargo, es necesario acudir a especialistas de casas de Bolsa para saber cómo operar de la mejor manera. El Banco Azteca informó en su portal web que las personas que deseen vender dólares americanos en alguna de sus oficinas podrán intercambiar hasta 300 dólares por operación y 1500 dólares por mes. Además, deberán presentar una identificación vigente, cómo la credencial INE, EL pasaporte, passport card americano o la forma migratoria. Asimismo, los clientes de la entidad podrán acceder a un límite mensual de 4000 dólares, un tipo de cambio preferencial y un seguro por robo gratis durante las siguientes cinco horas de realizada la compraventa. El monto a cubrir sin costo es de hasta 7500 pesos mexicanos.