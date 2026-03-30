Durante el cierre de mercados de este lunes, 30 de marzo de 2026, el dólar alcanzó los MXN 18.13, cifra que refleja una variación de la moneda del 0.01% en comparación con su precio en la sesión de apertura. Durante el día de ayer, este activo presentó un costo máximo de 18.16 pesos y un mínimo de 18.15 pesos. En la última semana, la cotización del Dólar ha experimentado un aumento del 1.88%, mientras que en el último año ha mostrado una variación negativa del -7.30% en su valor. En México, en los últimos 10 días, la cotización del dólar en los últimos 10 días ha mostrado una tendencia a la baja, con un total de cinco descensos y un aumento significativo en los últimos días. a pesar de la estabilidad en algunos momentos, la tendencia general indica una presión a la baja en su valor. La volatilidad económica del Dólar en la última semana ha sido del 9.77%, lo que indica un comportamiento inestable y muchas variaciones, ya que esta cifra es mayor que la volatilidad anual del 8.84%. La cotización del Dólar hoy muestra una tendencia positiva, ya que ha registrado un aumento en los últimos cuatro días consecutivos. Este comportamiento sugiere un fortalecimiento de la moneda frente a otras divisas, lo que podría estar relacionado con factores económicos favorables. A pesar de la tendencia al alza, es importante monitorear las condiciones del mercado, ya que cualquier cambio en la política económica o eventos globales podría afectar esta dirección. En el último año, el Dólar ha llegado a cambiarse en el mercado mexicano a un importe máximo de 18.1 MXN, mientras que su nivel más bajo ha sido 17.1 MXN. En México, las personas que deseen adquirir o vender dicho activo podrán acercarse a alguna sucursal bancaria dentro del horario de atención o en las casas de cambio autorizadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Otra de las alternativas es mediante activos ETFs (Exchange-Traded Funds), ya que ofrecen comprar acciones cotizadas en dólares que replican el valor de dicha divisa con respecto al peso mexicano. A pesar de que esta alternativa equivale a comprar la moneda física, es necesario acudir a especialistas de casas de Bolsa para saber cómo operar de la mejor manera. En su sitio web, Banco Azteca explicó que es posible adquirir hasta 4999 dólares por transacción en sus oficinas y hasta 30.000 dólares al mes. La única condición que solicita la institución es que el usuario muestre una identificación válida, como el INE, el pasaporte, la tarjeta de pasaporte estadounidense o el formulario migratorio. Asimismo, la entidad financiera brinda a sus clientes un seguro contra robos sin coste durante las cinco horas posteriores a la realización de la transacción. El límite de cobertura sin cargo es de hasta 7500 pesos mexicanos.