Durante el cierre de mercados de este lunes, 2 de marzo de 2026, el dólar alcanzó los MXN 17.33, cifra que refleja una variación de la moneda del 0.1% en comparación con su costo en la sesión de apertura. Durante el día de ayer, este activo presentó un costo máximo de 17.4 pesos y un mínimo de 17.21 pesos. En la última semana, la cotización del Dólar ha experimentado un leve aumento del 0.90%, mientras que en el último año ha mostrado una significativa disminución del -15.34% en su valor. En México, en los últimos 10 días, durante los últimos 10 días, la cotización del dólar ha mostrado una tendencia mayormente al alza, con un aumento significativo en varias ocasiones. sin embargo, también se han registrado algunas caídas, lo que sugiere cierta volatilidad en el mercado. a pesar de estas fluctuaciones, la estabilidad se ha mantenido en varios momentos, lo que podría indicar un equilibrio temporal en la demanda y oferta de la divisa. La volatilidad económica de la última semana del Dólar, con un 5.00%, es menor que la volatilidad anual del 8.21%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año. La cotización del Dólar hoy muestra una tendencia positiva, ya que ha registrado un aumento en los últimos cuatro días consecutivos. Este comportamiento sugiere un fortalecimiento de la moneda frente a otras divisas, lo que podría estar relacionado con factores económicos favorables. A medida que la tendencia se mantiene al alza, es importante observar si esta dinámica continuará en el corto plazo, ya que podría influir en decisiones de inversión y en la economía en general. En el último año, el Dólar ha llegado a cambiarse en el mercado mexicano a un importe máximo de 18 MXN, mientras que su nivel más bajo ha sido 17.1 MXN. Para evitar posibles estafas, la recomendación para quienes necesiten comprar o vender divisas es recurrir a las siguientes alternativas: _ Sucursales bancarias. _ Casas de cambio autorizadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. _ Activos ETFs (Exchange-Traded Funds). Esta última alternativa ofrece la posibilidad de comprar acciones cotizadas en dólares que replican el valor de dicha divisa con respecto al peso, que equivale a comprar la moneda física. Sin embargo, es necesario acudir a especialistas de casas de Bolsa para saber cómo operar de la mejor manera. El Banco Azteca detalló en su portal web que las personas pueden obtener hasta 4999 dólares por operación en sus sucursales y hasta 30.000 dólares mensuales. El único exigencia que exige la entidad es que el cliente presente una identificación oficial vigente, como el INE, el pasaporte, passport card americano o forma migratoria. Por otro lado, el banco ofrece a sus clientes un seguro por robo gratis durante las siguientes cinco horas de realizada la compraventa. El monto a cubrir sin costo es de hasta 7500 pesos mexicanos.