La cotización del dólar alcanzó los MXN 17.47 en la sesión de cierre de mercados del jueves, 22 de enero de 2026. Esta cifra refleja una variación del -0.11% en comparación con su precio al inicio de la jornada.

Durante el día de ayer, este activo presentó un costo máximo de 17.52 pesos y un mínimo de 17.47 pesos. En la última semana, la cotización del Dólar ha experimentado una disminución del -1.05%, mientras que en el último año, su variación ha sido del -14.59%.

La cotización de las principales monedas en México (foto: Pixabay).

En México, en los últimos 10 días, durante los últimos 10 días, la cotización del dólar mostró una tendencia a la baja, con una notable disminución en la mayoría de los días. sin embargo, se registraron dos días de aumento, lo que sugiere cierta volatilidad en el mercado. a pesar de estos incrementos, la estabilidad fue mínima, lo que indica un contexto de incertidumbre económica.

La volatilidad del Dólar durante la última semana

La volatilidad económica del Dólar en la última semana ha sido del 4.94%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en comparación con la volatilidad anual del 8.89%.

Hoy, la cotización del Dólar ha mostrado una tendencia positiva, ya que el dato de 2 días consecutivos indica un aumento en su valor en comparación con los días anteriores. Este crecimiento sugiere un fortalecimiento de la moneda frente a otras divisas, lo que podría ser un indicativo de confianza en la economía local.

Sin embargo, es importante monitorear esta tendencia en los próximos días para determinar si se mantendrá o si se revertirá. Un análisis más profundo podría revelar factores económicos que influyen en esta alza.

La variación del Dólar en la última semana.

En el último año, el Dólar ha llegado a cambiarse en el mercado mexicano a un importe máximo de 18 MXN, mientras que su nivel más bajo ha sido 17.5 MXN.

¿Dónde se puede comprar o vender Dólar en México?

Para evitar posibles estafas, la recomendación para quienes necesiten comprar o vender divisas es recurrir a las siguientes alternativas:

_ Sucursales bancarias.

_ Casas de cambio autorizadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

_ Activos ETFs (Exchange-Traded Funds).

Esta última alternativa ofrece la posibilidad de comprar acciones cotizadas en dólares que replican el valor de dicha divisa con respecto al peso, que equivale a comprar la moneda física. Sin embargo, es necesario acudir a especialistas de casas de Bolsa para saber cómo operar de la mejor manera.

Los requisitos para comprar dólares en México

En su sitio web, Banco Azteca explicó que es posible adquirir hasta 4999 dólares por transacción en sus oficinas y hasta 30.000 dólares al mes. La única condición que solicita la institución es que el usuario muestre una identificación válida, como el INE, el pasaporte, la tarjeta de pasaporte estadounidense o el formulario migratorio.

Asimismo, la entidad financiera brinda a sus clientes un seguro contra robos sin coste durante las cinco horas posteriores a la realización de la transacción. El límite de cobertura sin cargo es de hasta 7500 pesos mexicanos.