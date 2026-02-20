La cotización del euro alcanzó los MXN 20.17 en la sesión de cierre de mercados del viernes, 20 de febrero de 2026. Esta cifra refleja una variación del -0.55% en comparación con su costo al inicio de la jornada. Durante el día de ayer, este activo presentó un costo máximo de 20.33 pesos y un mínimo de 20.28 pesos. En la última semana, la cotización del Euro ha experimentado una disminución del -1.28%, mientras que en el último año, su variación ha sido del -9.38%. Estas cifras reflejan una tendencia a la baja en el valor del Euro en el mercado. En México, en los últimos 10 días, durante los últimos 10 días, la cotización del euro mostró una tendencia mayormente a la baja, con un ligero aumento al inicio. a pesar de un par de días de estabilidad, la mayoría de las jornadas reflejan una caída en su valor, lo que sugiere una presión negativa en el mercado. La volatilidad económica de la última semana del Euro, con un 3.17%, es significativamente menor que la volatilidad anual del 9.08%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año. La cotización del Euro hoy muestra una tendencia positiva en comparación con los últimos cinco días, ya que el dato de -1 es positivo. Esto indica que la moneda ha estado ganando valor de manera constante, lo que puede ser un signo de confianza en la economía europea. En contraste, si el dato de -1 hubiera sido negativo, habríamos observado una tendencia a la baja, lo que podría haber generado preocupaciones sobre la estabilidad económica. En general, la tendencia actual sugiere un fortalecimiento del Euro en el mercado. En el último año, el Euro ha llegado a cambiarse en el mercado mexicano a un importe máximo de 21.1 MXN, mientras que su nivel más bajo ha sido 20.2 MXN. En México, las personas que deseen adquirir o vender dicho activo podrán acercarse a alguna sucursal bancaria dentro del horario de atención o en las casas de cambio autorizadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Otra de las alternativas es mediante activos ETFs (Exchange-Traded Funds), ya que ofrecen comprar acciones cotizadas en dólares que replican el valor de dicha divisa con respecto al peso mexicano. A pesar de que esta alternativa equivale a comprar la moneda física, es necesario acudir a especialistas de casas de Bolsa para saber cómo operar de la mejor manera. En su sitio web, Banco Azteca explicó que es posible adquirir hasta 4999 dólares por transacción en sus oficinas y hasta 30.000 dólares al mes. La única condición que solicita la institución es que el usuario muestre una identificación válida, como el INE, el pasaporte, la tarjeta de pasaporte estadounidense o el formulario migratorio. Asimismo, la entidad financiera brinda a sus clientes un seguro contra robos sin coste durante las cinco horas posteriores a la realización de la transacción. El límite de cobertura sin cargo es de hasta 7500 pesos mexicanos.