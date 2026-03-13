La cotización del euro alcanzó los MXN 20.48 en la sesión de cierre de mercados del viernes, 13 de marzo de 2026. Esta cifra refleja una variación del -0.03% en comparación con su costo al inicio de la jornada. En México, en los últimos 10 días, durante los últimos 10 días, la cotización del euro ha mostrado una tendencia mixta, con fluctuaciones que indican un aumento en algunos momentos, seguido de varias caídas. a pesar de las subidas, la inestabilidad se ha hecho evidente con un número significativo de descensos, lo que sugiere una falta de consolidación en su valor. en general, el comportamiento del euro refleja una situación de incertidumbre en el mercado. La volatilidad económica de la última semana del Euro, con un 8.32%, es menor que la volatilidad anual del 8.57%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año. Hoy, la cotización del Euro muestra una tendencia positiva, ya que el dato de -1 es positivo. Esto indica que, en comparación con los días anteriores, el Euro ha experimentado un aumento en su valor, lo que puede ser un signo de confianza en la economía europea. En los días pasados, la tendencia del Euro ha sido favorable, lo que sugiere un fortalecimiento de la moneda frente a otras divisas. Este comportamiento podría estar influenciado por factores económicos y políticos que generan optimismo en el mercado. El análisis de esta tendencia sugiere que el Euro podría continuar su trayectoria ascendente si se mantienen las condiciones actuales en el mercado. En el último año, el Euro ha llegado a cambiarse en el mercado mexicano a un importe máximo de 21.1 MXN, mientras que su nivel más bajo ha sido 20.2 MXN. En México, las personas que deseen adquirir o vender dicho activo podrán acercarse a alguna sucursal bancaria dentro del horario de atención o en las casas de cambio autorizadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Otra de las alternativas es mediante activos ETFs (Exchange-Traded Funds), ya que ofrecen comprar acciones cotizadas en dólares que replican el valor de dicha divisa con respecto al peso mexicano. A pesar de que esta alternativa equivale a comprar la moneda física, es necesario acudir a especialistas de casas de Bolsa para saber cómo operar de la mejor manera. En su sitio web, Banco Azteca explicó que es posible adquirir hasta 4999 dólares por transacción en sus oficinas y hasta 30.000 dólares al mes. La única condición que solicita la institución es que el usuario muestre una identificación válida, como el INE, el pasaporte, la tarjeta de pasaporte estadounidense o el formulario migratorio. Asimismo, la entidad financiera brinda a sus clientes un seguro contra robos sin coste durante las cinco horas posteriores a la realización de la transacción. El límite de cobertura sin cargo es de hasta 7500 pesos mexicanos.