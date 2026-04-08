Durante el cierre de mercados de este miércoles, 8 de abril de 2026, el euro alcanzó los MXN 20.34, cifra que refleja una variación de la moneda del -0.78% en comparación con su precio en la sesión de apertura. En la última semana, la cotización del Euro ha experimentado una disminución del -1.55%, mientras que en el último año, su variación ha sido del -6.69%. Estas cifras reflejan una tendencia a la baja en el valor del Euro en el mercado. En México, en los últimos 10 días, durante los últimos 10 días, la cotización del euro mostró una tendencia mayormente a la baja, con un ligero aumento al inicio y una estabilidad intermedia. esta fluctuación sugiere una volatilidad en el mercado, donde los movimientos negativos predominan, lo que podría reflejar factores económicos subyacentes que afectan la confianza en la moneda. La volatilidad económica de la última semana del Euro, con un 4.09%, es menor que la volatilidad anual del 8.37%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año. La cotización del Euro hoy muestra una tendencia positiva en comparación con los días anteriores, ya que el dato de 2 indica un aumento en su valor. Este crecimiento se ha mantenido durante los últimos dos días, lo que sugiere un fortalecimiento de la moneda europea. El análisis de esta tendencia revela que el Euro está ganando terreno frente a otras divisas, lo que podría ser un indicativo de una mayor confianza en la economía de la zona euro. Sin embargo, es importante seguir monitoreando los factores que podrían influir en su cotización en el futuro. En el último año, el Euro ha llegado a cambiarse en el mercado mexicano a un importe máximo de 21.1 MXN, mientras que su nivel más bajo ha sido 20.2 MXN. En México, aquellos individuos interesados en comprar o vender esa Euro podrán dirigirse a una filial bancaria durante el horario de atención al público o a los establecimientos de cambio aprobados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Además, puede adquirirse Euro por medio de activos ETFs (Exchange-Traded Funds), ya que ofrecen comprar acciones cotizadas en dólares que replican el valor de dicha divisa con respecto al peso. Sin embargo, es recomendable consultar con un especialista en finanzas antes de realizar esta operación. El Banco Azteca informó en su portal web que las personas que deseen vender dólares americanos en alguna de sus oficinas podrán intercambiar hasta 300 dólares por operación y 1500 dólares por mes. Además, deberán presentar una identificación vigente, cómo la credencial INE, EL pasaporte, passport card americano o la forma migratoria. Asimismo, los clientes de la entidad podrán acceder a un límite mensual de 4000 dólares, un tipo de cambio preferencial y un seguro por robo gratis durante las siguientes cinco horas de realizada la compraventa. El monto a cubrir sin costo es de hasta 7500 pesos mexicanos.