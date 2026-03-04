Durante el cierre de mercados de este miércoles, 4 de marzo de 2026, el euro alcanzó los MXN 20.45, cifra que refleja una variación de la moneda del 1.04% en comparación con su precio en la sesión de apertura. Durante el día de ayer, este activo presentó un costo máximo de 20.6 pesos y un mínimo de 20.56 pesos. En la última semana, la cotización del Euro ha experimentado un cambio del 0.83%, mientras que en el último año su variación ha sido del -8.22%, reflejando una tendencia a la baja en su valor a largo plazo. En México, en los últimos 10 días, durante los últimos 10 días, la cotización del euro mostró una tendencia mayormente a la baja, con varias fluctuaciones que reflejan un comportamiento inestable. a pesar de algunos aumentos, la tendencia general indica una pérdida de valor, lo que podría generar preocupaciones sobre la estabilidad de la moneda en el corto plazo. La volatilidad económica de la última semana del Euro, con un 8.34%, es menor que la volatilidad anual del 8.56%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año. Hoy, la cotización del Euro muestra una tendencia positiva, ya que el dato de 1 es positivo. Esto indica que, en comparación con los días anteriores, el Euro ha experimentado un aumento en su valor, lo que puede ser un signo de confianza en la economía europea. En contraste, si el dato de 1 hubiera sido negativo, habríamos observado una tendencia a la baja, lo que podría generar preocupaciones sobre la estabilidad económica. Sin embargo, la tendencia actual sugiere un fortalecimiento del Euro en el mercado. Este aumento en la cotización del Euro podría estar relacionado con factores económicos favorables en la zona euro, lo que podría atraer más inversiones y mejorar la percepción del Euro a nivel global. En el último año, el Euro ha llegado a cambiarse en el mercado mexicano a un importe máximo de 21.1 MXN, mientras que su nivel más bajo ha sido 20.2 MXN. Para evitar posibles estafas, la recomendación para quienes necesiten comprar o vender divisas es recurrir a las siguientes alternativas: _ Sucursales bancarias. _ Casas de cambio autorizadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. _ Activos ETFs (Exchange-Traded Funds). Esta última alternativa ofrece la posibilidad de comprar acciones cotizadas en dólares que replican el valor de dicha divisa con respecto al peso, que equivale a comprar la moneda física. Sin embargo, es necesario acudir a especialistas de casas de Bolsa para saber cómo operar de la mejor manera. El Banco Azteca detalló en su portal web que las personas pueden adquirir hasta 4999 dólares por operación en sus sucursales y hasta 30.000 dólares mensuales. El único exigencia que exige la entidad es que el cliente presente una identificación oficial vigente, como el INE, el pasaporte, passport card americano o forma migratoria. Por otra parte, el banco ofrece a sus clientes un seguro por robo gratis durante las siguientes cinco horas de realizada la compraventa. El monto a cubrir sin costo es de hasta 7500 pesos mexicanos.