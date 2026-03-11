Este miércoles, 11 de marzo de 2026, la cotización deleuro llegó a 20.442 MXN al cierre de los mercados en México. En base a esta cifra, el cambio que este activo ha tenido respecto a la sesión de inicio es de -0.49%. Durante el día de ayer, este activo presentó un costo máximo de 20.48 pesos y un mínimo de 20.44 pesos. En la última semana, la cotización del Euro ha experimentado una leve disminución del -0.14%, mientras que en el último año, su variación ha sido más significativa, con una caída del -5.81%. En México, en los últimos 10 días, durante los últimos 10 días, la cotización del euro mostró una tendencia mixta, con un ligero aumento en su valor en varias ocasiones, aunque también experimentó caídas. a pesar de las fluctuaciones, se observó una estabilidad en ciertos momentos que podría indicar un posible equilibrio en el mercado. en general, la situación sugiere un comportamiento volátil pero con oportunidades de recuperación. La volatilidad económica de la última semana del Euro, con un 8.4691%, es menor que la volatilidad anual del 8.5721%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año. La cotización del Euro hoy muestra una tendencia positiva en comparación con los días anteriores, ya que el dato de 2 indica un aumento en su valor. Este crecimiento se ha mantenido durante los últimos dos días, lo que sugiere un fortalecimiento de la moneda europea. El análisis de esta tendencia revela que el Euro está ganando terreno frente a otras divisas, lo que podría ser un indicativo de una mayor confianza en la economía de la zona euro. Sin embargo, es importante seguir monitoreando los factores que podrían influir en su cotización en el futuro. En el último año, el Euro ha llegado a cambiarse en el mercado mexicano a un importe máximo de 21.1 MXN, mientras que su nivel más bajo ha sido 20.2 MXN. En México, aquellos individuos interesados en conseguir o vender esa Euro podrán dirigirse a una filial bancaria durante el horario de atención al público o a los establecimientos de cambio aprobados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Además, puede adquirirse Euro por medio de activos ETFs (Exchange-Traded Funds), ya que ofrecen comprar acciones cotizadas en dólares que replican el valor de dicha divisa con respecto al peso. Sin embargo, es conveniente consultar con un especialista en finanzas antes de realizar esta operación. En su sitio web, Banco Azteca explicó que es posible adquirir hasta 4999 dólares por transacción en sus oficinas y hasta 30.000 dólares al mes. La única condición que solicita la institución es que el usuario muestre una identificación válida, como el INE, el pasaporte, la tarjeta de pasaporte estadounidense o el formulario migratorio. Asimismo, la entidad financiera brinda a sus clientes un seguro contra robos sin coste durante las cinco horas posteriores a la realización de la transacción. El límite de cobertura sin cargo es de hasta 7500 pesos mexicanos.