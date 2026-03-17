Durante el cierre de mercados de este martes, 17 de marzo de 2026, el euro alcanzó los MXN 20.37, cifra que refleja una variación de la moneda del -0.38% en comparación con su precio en la sesión de apertura. En México, en los últimos 10 días, durante los últimos 10 días, la cotización del euro mostró una tendencia mayormente positiva, con un aumento en su valor en varias ocasiones. sin embargo, también se registraron algunas caídas que podrían indicar cierta volatilidad en el mercado. a pesar de estas fluctuaciones, el euro logró mantener una estabilidad en varios momentos, lo que sugiere un comportamiento mixto en su cotización. La volatilidad económica de la última semana del Euro, con un 5.30%, es menor que la volatilidad anual del 8.58%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año. La cotización del Euro hoy muestra una tendencia positiva, ya que el dato de 3 días consecutivos indica un aumento en su valor. Esta tendencia se ha mantenido estable en los últimos días, lo que sugiere un fortalecimiento de la moneda europea frente a otras divisas. El análisis de esta tendencia sugiere que el Euro podría continuar ganando valor si se mantienen las condiciones económicas favorables en la zona euro. En el último año, el Euro ha llegado a cambiarse en el mercado mexicano a un importe máximo de 21.1 MXN, mientras que su nivel más bajo ha sido 20.2 MXN. Para evitar posibles estafas, la recomendación para quienes necesiten comprar o vender divisas es recurrir a las siguientes alternativas: _ Sucursales bancarias. _ Casas de cambio autorizadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. _ Activos ETFs (Exchange-Traded Funds). Esta última alternativa ofrece la posibilidad de comprar acciones cotizadas en dólares que replican el valor de dicha divisa con respecto al peso, que equivale a comprar la moneda física. Sin embargo, es necesario acudir a especialistas de casas de Bolsa para saber cómo operar de la mejor manera. El Banco Azteca informó en su portal web que las personas que deseen vender dólares americanos en alguna de sus oficinas podrán cambiar hasta 300 dólares por operación y 1500 dólares por mes. Además, deberán presentar una identificación vigente, cómo la credencial INE, EL pasaporte, passport card americano o la forma migratoria. Asimismo, los clientes de la entidad podrán acceder a un límite mensual de 4000 dólares, un tipo de cambio preferencial y un seguro por robo gratis durante las siguientes cinco horas de realizada la compraventa. El monto a cubrir sin costo es de hasta 7500 pesos mexicanos.