Durante el cierre de mercados de este martes, 16 de diciembre de 2025, el euro alcanzó los MXN 21.1, cifra que refleja una variación de la moneda del -0.12% en comparación con su costo en la sesión de apertura.

Durante el día de ayer, este activo presentó un costo máximo de 21.18 pesos y un mínimo de 21.13 pesos.

En la última semana, la cotización del Euro ha experimentado una disminución del -0.25%, mientras que en el último año su variación ha sido de -0.65%. Estas cifras reflejan una tendencia a la baja en el valor del Euro en el mercado.

En México, en los últimos 10 días, durante los últimos 10 días, la cotización del euro ha mostrado una tendencia a la baja, con un predominio de descensos en su valor. a pesar de algunos ligeros aumentos, la mayoría de los días se caracterizaron por caídas, lo que sugiere una presión negativa en el mercado. la estabilidad fue escasa, lo que indica una falta de confianza entre los inversores.

La volatilidad del Euro durante la última semana

La volatilidad económica de la última semana del Euro, con un 4.45%, es significativamente menor que la volatilidad anual del 9.48%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

La cotización del Euro ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días, con un incremento constante en su valor en comparación con los días anteriores. Este aumento se ha mantenido durante cuatro días consecutivos, lo que indica un fortalecimiento de la moneda europea.

A pesar de la tendencia positiva, es importante considerar factores externos que podrían influir en su cotización en el futuro. La estabilidad económica y las decisiones políticas en la Eurozona seguirán siendo determinantes para el comportamiento del Euro.

La variación del Euro en la última semana.

En el último año, el Euro ha llegado a cambiarse en el mercado mexicano a un importe máximo de 23.2 MXN, mientras que su nivel más bajo ha sido 21 MXN.

¿Cómo y dónde comprar Euro en México?

En México, las personas que deseen adquirir o vender dicho activo podrán acercarse a alguna sucursal bancaria dentro del horario de atención o en las casas de cambio autorizadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Otra de las alternativas es mediante activos ETFs (Exchange-Traded Funds), ya que ofrecen comprar acciones cotizadas en dólares que replican el valor de dicha divisa con respecto al peso mexicano.

A pesar de que esta alternativa equivale a comprar la moneda física, es necesario acudir a especialistas de casas de Bolsa para saber cómo operar de la mejor manera.

Cuáles son los requisitos para comprar dólares

El Banco Azteca detalló en su portal web que las personas pueden obtener hasta 4999 dólares por operación en sus sucursales y hasta 30.000 dólares mensuales. El único condición que exige la entidad es que el cliente presente una identificación oficial vigente, como el INE, el pasaporte, passport card americano o forma migratoria.

Asimismo, el banco ofrece a sus clientes un seguro por robo gratis durante las siguientes cinco horas de realizada la operación. El monto a cubrir sin costo es de hasta 7500 pesos mexicanos.