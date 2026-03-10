Este martes, 10 de marzo de 2026, la cotización deleuro llegó a 20.4487 MXN al cierre de los mercados en México. En base a esta cifra, el cambio que este activo ha tenido respecto a la sesión de inicio es de -1.36%. Durante el día de ayer, este activo presentó un costo máximo de 20.56 pesos y un mínimo de 20.51 pesos. En la última semana, la cotización del Euro ha experimentado una disminución del -0.33%, mientras que en el último año, su variación ha sido del -6.06%. En México, en los últimos 10 días, durante los últimos 10 días, la cotización del euro mostró una tendencia mixta, con un aumento inicial seguido de varias caídas, aunque también se registraron algunos repuntes. esta fluctuación sugiere una inestabilidad en el mercado, donde los movimientos al alza y a la baja reflejan la incertidumbre económica actual. La volatilidad económica de la última semana del Euro, con un 13.35%, es significativamente mayor que la volatilidad anual del 8.61%, lo que indica que su comportamiento es inestable y presenta muchas variaciones. Hoy, la cotización del Euro muestra una tendencia positiva, ya que el dato de -1 es positivo. Esto indica que, en comparación con los días anteriores, el Euro ha experimentado un aumento en su valor, lo que puede ser un signo de confianza en la economía europea. En los días pasados, la tendencia del Euro ha sido favorable, lo que sugiere un fortalecimiento de la moneda frente a otras divisas. Este comportamiento podría estar influenciado por factores económicos y políticos que generan optimismo en el mercado. El análisis de esta tendencia sugiere que el Euro podría continuar su trayectoria ascendente si se mantienen las condiciones actuales en el mercado. En el último año, el Euro ha llegado a cambiarse en el mercado mexicano a un importe máximo de 21.1 MXN, mientras que su nivel más bajo ha sido 20.2 MXN. En México, las personas que deseen adquirir o vender dicho activo podrán acercarse a alguna sucursal bancaria dentro del horario de atención o en las casas de cambio autorizadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Otra de las alternativas es mediante activos ETFs (Exchange-Traded Funds), ya que ofrecen comprar acciones cotizadas en dólares que replican el valor de dicha divisa con respecto al peso mexicano. A pesar de que esta alternativa equivale a comprar la moneda física, es necesario acudir a especialistas de casas de Bolsa para saber cómo operar de la mejor manera. El Banco Azteca detalló en su portal web que las personas pueden obtener hasta 4999 dólares por operación en sus sucursales y hasta 30.000 dólares mensuales. El único exigencia que exige la entidad es que el cliente presente una identificación oficial vigente, como el INE, el pasaporte, passport card americano o forma migratoria. Por otra parte, el banco ofrece a sus clientes un seguro por robo gratis durante las siguientes cinco horas de realizada la compraventa. El monto a cubrir sin costo es de hasta 7500 pesos mexicanos.