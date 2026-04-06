La cotización del euro alcanzó los MXN 20.52 en la sesión de cierre de mercados del lunes, 6 de abril de 2026. Esta cifra refleja una variación del -0.25% en comparación con su precio al inicio de la jornada. Durante el día de ayer, este activo presentó un costo máximo de 20.62 pesos y un mínimo de 20.58 pesos. En la última semana, la cotización del Euro ha experimentado una disminución del -1.28%, mientras que en el último año, su variación ha sido del -5.82%. Estas cifras reflejan una tendencia a la baja en el valor del Euro en el mercado. En México, en los últimos 10 días, la cotización del euro ha mostrado una tendencia a la baja en los últimos 10 días, con un notable aumento en la cantidad de días en los que se registraron descensos. a pesar de algunos repuntes, la estabilidad ha sido escasa, lo que sugiere una presión negativa sobre la moneda en este periodo. La volatilidad económica de la última semana del Euro, con un 1.28%, es significativamente menor que la volatilidad anual del 8.38%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año. La cotización del Euro ha mostrado una tendencia positiva en los últimos seis días, con un incremento constante en su valor. Este comportamiento sugiere un fortalecimiento de la moneda frente a otras divisas, lo que podría ser un indicativo de confianza en la economía europea. Sin embargo, es importante considerar que esta tendencia puede ser temporal y sujeta a cambios en el mercado. Un análisis más profundo de los factores económicos y políticos que influyen en la cotización del Euro será crucial para entender su sostenibilidad a largo plazo. En el último año, el Euro ha llegado a cambiarse en el mercado mexicano a un importe máximo de 21.1 MXN, mientras que su nivel más bajo ha sido 20.2 MXN. En México, las personas que deseen adquirir o vender dicho activo podrán acercarse a alguna sucursal bancaria dentro del horario de atención o en las casas de cambio autorizadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Otra de las alternativas es mediante activos ETFs (Exchange-Traded Funds), ya que ofrecen comprar acciones cotizadas en dólares que replican el valor de dicha divisa con respecto al peso mexicano. A pesar de que esta alternativa equivale a comprar la moneda física, es necesario acudir a especialistas de casas de Bolsa para saber cómo operar de la mejor manera. El Banco Azteca informó en su portal web que las personas que deseen vender dólares americanos en alguna de sus oficinas podrán cambiar hasta 300 dólares por operación y 1500 dólares por mes. Además, deberán presentar una identificación vigente, cómo la credencial INE, EL pasaporte, passport card americano o la forma migratoria. Asimismo, los clientes de la entidad podrán acceder a un límite mensual de 4000 dólares, un tipo de cambio preferencial y un seguro por robo gratis durante las siguientes cinco horas de realizada la compraventa. El monto a cubrir sin costo es de hasta 7500 pesos mexicanos.