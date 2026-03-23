La cotización del euro alcanzó los MXN 20.65 en la sesión de cierre de mercados del lunes, 23 de marzo de 2026. Esta cifra refleja una variación del -0.46% en comparación con su costo al inicio de la jornada. Durante el día de ayer, este activo presentó un costo máximo de 20.79 pesos y un mínimo de 20.74 pesos. En la última semana, la cotización del Euro ha experimentado un aumento del 1.49%, mientras que en el último año ha mostrado una disminución del 5.50% en su valor. Esta evolución refleja una tendencia reciente de recuperación a corto plazo, a pesar de la caída acumulada en el año. En México, en los últimos 10 días, durante los últimos 10 días, la cotización del euro mostró una tendencia mayormente alcista, con un aumento significativo en cuatro ocasiones, aunque también experimentó dos descensos. esto sugiere una cierta volatilidad en el mercado, pero la tendencia general parece ser positiva, lo que podría indicar un fortalecimiento de la moneda en el corto plazo. La volatilidad económica de la última semana del Euro, con un 8.3843%, es menor que la volatilidad anual del 8.6102%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año. Hoy, la cotización del Euro muestra una tendencia positiva, ya que el dato de -1 es positivo. Esto indica que, en comparación con los días anteriores, el Euro ha experimentado un aumento en su valor, lo que puede ser un signo de confianza en la economía europea. En los días pasados, la tendencia del Euro había sido variable, pero el reciente aumento sugiere un cambio favorable en el mercado. Este comportamiento podría estar influenciado por factores económicos o políticos que han mejorado la percepción del Euro. En resumen, la tendencia positiva del Euro hoy podría reflejar un fortalecimiento de la economía europea en el corto plazo. En el último año, el Euro ha llegado a cambiarse en el mercado mexicano a un importe máximo de 21.1 MXN, mientras que su nivel más bajo ha sido 20.2 MXN. En México, aquellos individuos interesados en conseguir o vender esa Euro podrán dirigirse a una filial bancaria durante el horario de atención al público o a los establecimientos de cambio aprobados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Además, puede adquirirse Euro por medio de activos ETFs (Exchange-Traded Funds), ya que ofrecen comprar acciones cotizadas en dólares que replican el valor de dicha divisa con respecto al peso. Sin embargo, es conveniente consultar con un especialista en finanzas antes de realizar esta operación. El Banco Azteca informó en su portal web que las personas que deseen vender dólares americanos en alguna de sus oficinas podrán intercambiar hasta 300 dólares por operación y 1500 dólares por mes. Además, deberán presentar una identificación vigente, cómo la credencial INE, EL pasaporte, passport card americano o la forma migratoria. Asimismo, los clientes de la entidad podrán acceder a un límite mensual de 4000 dólares, un tipo de cambio preferencial y un seguro por robo gratis durante las siguientes cinco horas de realizada la compraventa. El monto a cubrir sin costo es de hasta 7500 pesos mexicanos.