Durante el cierre de mercados de este jueves, 19 de marzo de 2026, el euro alcanzó los MXN 20.56, cifra que refleja una variación de la moneda del 0.93% en comparación con su precio en la sesión de apertura. En la última semana, la cotización del Euro ha experimentado un leve aumento del 0.06%, mientras que en el último año ha mostrado una disminución del -6.31% en su valor. Estos cambios reflejan la volatilidad del mercado y las condiciones económicas actuales. En México, en los últimos 10 días, durante los últimos 10 días, la cotización del euro mostró una tendencia mixta, con un aumento inicial seguido de varias caídas. a pesar de las fluctuaciones, se observó una ligera recuperación hacia el final del período, lo que sugiere cierta estabilidad en el mercado. La volatilidad económica de la última semana del Euro, con un 7.53%, es menor que la volatilidad anual del 8.61%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año. La cotización del Euro hoy muestra una tendencia positiva, ya que en los últimos dos días ha registrado un aumento en su valor. Este comportamiento sugiere un fortalecimiento de la moneda en comparación con días anteriores. El análisis de esta tendencia indica que el Euro podría estar recuperando confianza en los mercados, lo que podría influir en decisiones de inversión y comercio en el corto plazo. En el último año, el Euro ha llegado a cambiarse en el mercado mexicano a un importe máximo de 21.1 MXN, mientras que su nivel más bajo ha sido 20.2 MXN. Para evitar posibles estafas, la recomendación para quienes necesiten comprar o vender divisas es recurrir a las siguientes alternativas: _ Sucursales bancarias. _ Casas de cambio autorizadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. _ Activos ETFs (Exchange-Traded Funds). Esta última alternativa ofrece la posibilidad de comprar acciones cotizadas en dólares que replican el valor de dicha divisa con respecto al peso, que equivale a comprar la moneda física. Sin embargo, es necesario acudir a especialistas de casas de Bolsa para saber cómo operar de la mejor manera. El Banco Azteca detalló en su portal web que las personas pueden adquirir hasta 4999 dólares por operación en sus sucursales y hasta 30.000 dólares mensuales. El único condición que exige la entidad es que el cliente presente una identificación oficial vigente, como el INE, el pasaporte, passport card americano o forma migratoria. Asimismo, el banco ofrece a sus clientes un seguro por robo gratis durante las siguientes cinco horas de realizada la compraventa. El monto a cubrir sin costo es de hasta 7500 pesos mexicanos.