El euro cotiza a 20.29 pesos mexicanos en el mercado de divisas durante la sesión de apertura de este viernes, 27 de febrero de 2026.Esta cifra evidencia que la moneda subió un 0.07% en relación al precio del día anterior. Durante el día de ayer, este activo presentó un costo máximo de 20.32 pesos y un mínimo de 20.3 pesos. En la última semana, la cotización del Euro ha experimentado un cambio del 0.36%, mientras que en el último año ha mostrado una variación negativa del -8.57% en su cotización. Durante los últimos 10 días, la cotización del Euro mostró una tendencia mayormente a la baja, con varias fluctuaciones que indicaron aumentos y estabilidad en algunos momentos. A pesar de los intentos de recuperación, la tendencia general sugiere una presión negativa sobre la moneda. El Euro ha llegado a cambiarse en los últimos doce meses en un valor máximo de 21.1 pesos mexicanos, mientras que su nivel más bajo ha sido 20.2 pesos mexicanos, según los últimos datos registrados. Según los datos registrados en México, la volatilidad económica de la última semana del Euro, con un 6.53%, indica un comportamiento mucho más estable en comparación con su volatilidad anual del 9.02%. La cotización del Euro hoy muestra una tendencia positiva, ya que en los últimos dos días ha experimentado un aumento en su valor. Este comportamiento sugiere un fortalecimiento de la moneda en comparación con días anteriores. El incremento en la cotización del Euro puede ser indicativo de una mayor confianza en la economía europea, lo que podría atraer más inversiones en la región. Sin embargo, es importante seguir monitoreando esta tendencia para evaluar su sostenibilidad a largo plazo. Para evitar posibles estafas, la recomendación para quienes necesiten comprar o vender divisas es recurrir a las siguientes alternativas: _ Sucursales bancarias. _ Casas de cambio autorizadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. _ Activos ETFs (Exchange-Traded Funds). Esta última variante ofrece la posibilidad de obtener acciones cotizadas en dólares que replican el valor de dicha divisa con respecto al peso, que equivale a comprar la moneda física. Sin embargo, es necesario acudir a especialistas de casas de Bolsa para saber cómo operar de la mejor manera. ElSistema de Pagos Interbancarios en Dólares (SPID®) es un mecanismo para efectuar transferencias electrónicas interbancarias entre cuentas de depósito a la vista en la República Mexicana, pertenecientes a personas domiciliadas en el país. Para finalizar, un dato a tener en cuenta es que este sistema de envío de dinero no impone límites a los montos de las transferencias.