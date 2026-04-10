El euro presenta una cotización de 20.3 pesos mexicanos en la sesión de apertura de mercados en México este viernes, 10 de abril de 2026, cifras que muestran que la moneda bajó un -0.18% en relación al precio del día anterior. Durante el día de ayer, este activo presentó un costo máximo de 20.34 pesos y un mínimo de 20.3 pesos. En la última semana, la cotización del Euro ha experimentado una disminución del -1.28%, mientras que en el último año, su variación ha sido del -7.29%, reflejando una tendencia a la baja en su valor en el mercado. Durante los últimos 10 días, la cotización del Euro ha mostrado una tendencia a la baja, con una notable disminución en la mayoría de los días. Sin embargo, hubo un ligero aumento en uno de los días, lo que sugiere cierta volatilidad en el mercado. A pesar de este repunte, la tendencia general sigue siendo negativa, lo que podría indicar un debilitamiento de la moneda en el corto plazo. En los últimos doce meses, el Euro ha llegado a cambiarse en un importe máximo de 21.1 pesos mexicanos, mientras que su nivel más bajo ha sido 20.2 pesos mexicanos, según los últimos datos registrados. Según los datos registrados en México, la volatilidad económica de la última semana del Euro, con un 3.11%, es significativamente menor que la volatilidad anual del 8.33%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año. La cotización del Euro ha mostrado una tendencia positiva en los últimos cuatro días, con un incremento constante en su valor. Este comportamiento sugiere un fortalecimiento de la moneda frente a otras divisas, lo que podría ser un indicativo de confianza en la economía europea. Sin embargo, es importante considerar que esta tendencia puede verse afectada por factores externos, como cambios en las políticas económicas o eventos globales. Un análisis más profundo es necesario para entender si esta alza se mantendrá en el futuro cercano. Para evitar posibles estafas, la recomendación para quienes necesiten comprar o vender divisas es recurrir a las siguientes alternativas: _ Sucursales bancarias. _ Casas de cambio autorizadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. _ Activos ETFs (Exchange-Traded Funds). Esta última variante ofrece la posibilidad de obtener acciones cotizadas en dólares que replican el valor de dicha divisa con respecto al peso, que equivale a comprar la moneda física. Sin embargo, es necesario acudir a especialistas de casas de Bolsa para saber cómo operar de la mejor manera. El Banco Central de México (Banxico) indicó en su sitio web que, para cambiar dólares deteriorados y antiguos, es necesario acudir a una casa de cambio y consultar acerca de la admisibilidad de los billetes, dado que la institución no lleva a cabo esa operación. Por otro lado, el banco afirmó que puede consultarse sobre la valides del billete o moneda en la página de La Oficina de Grabado e Impresión de Estados Unidos.