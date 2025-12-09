El euro cotiza a 21.26 pesos mexicanos en el mercado de divisas durante la sesión de apertura de este martes, 9 de diciembre de 2025.Esta cifra evidencia que la moneda subió un 0.50% en relación al precio del día anterior.

Durante el día de ayer, este activo presentó un costo máximo de 21.3 pesos y un mínimo de 21.24 pesos.

En la última semana, la cotización del Euro ha experimentado una disminución del -0.37%, mientras que en el último año, su variación ha sido de -1.11%, reflejando una tendencia a la baja en su valor en el mercado.

¿Cómo se mantuvo la cotización del Euro en las anteriores diez sesiones?

Durante los últimos 10 días, la cotización del Euro ha mostrado una tendencia mayormente a la baja, con un total de seis descensos. Sin embargo, también se han registrado cuatro aumentos, lo que sugiere cierta volatilidad en el mercado. La fluctuación indica que, a pesar de las caídas, hay momentos de recuperación que podrían influir en la estabilidad futura de la moneda.

En los últimos doce meses, el Euro ha llegado a cambiarse en un importe máximo de 23.2 pesos mexicanos, mientras que su nivel más bajo ha sido 21 pesos mexicanos, según los últimos datos registrados.

La volatilidad del Euro en los últimos días

Según los datos registrados en México, la volatilidad económica de la última semana del Euro, con un 6.21%, indica un comportamiento mucho más estable en comparación con su volatilidad anual del 9.56%.

Hoy, la cotización del Euro muestra una tendencia positiva, ya que el dato de 1 es positivo. Esto indica que, en comparación con los días anteriores, el Euro ha experimentado un aumento en su valor, lo que puede ser un signo de confianza en la economía europea.

En los días pasados, la tendencia del Euro había sido variable, pero el dato de 1 sugiere un cambio favorable en su cotización. Este aumento podría estar relacionado con factores económicos o políticos que han influido en el mercado de divisas.

En resumen, la tendencia positiva del Euro sugiere un fortalecimiento de la moneda en el contexto actual.

¿Dónde comprar euro en México?

Las personas que deseen obtener o vender esta moneda en México deberán dirigirse a alguna sucursal bancaria dentro del horario de atención o en las casas de cambio autorizadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Dentro de las alternativas disponibles también se encuentran los activos ETFs (Exchange-Traded Funds), que ofrecen adquirir acciones cotizadas en dólares que replican el valor de dicha divisa con respecto al peso. A pesar de que esta alternativa equivale a comprar la moneda física, es necesario acudir a especialistas de casas de Bolsa para saber cómo operar.

¿Dónde cambiar billetes de dólar viejos o dañados?

El Banco Central de México (Banxico) indicó en su sitio web que, para cambiar dólares deteriorados y antiguos, es necesario acudir a una casa de cambio y consultar acerca de la admisibilidad de los billetes, dado que la institución no lleva a cabo esa operación.

Por otro lado, el banco afirmó que puede consultarse sobre la valides del billete o moneda en la página de La Oficina de Grabado e Impresión de Estados Unidos.