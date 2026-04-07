El euro presenta una cotización de 20.51 pesos mexicanos en la sesión de apertura de mercados en México este martes, 7 de abril de 2026, cifras que reflejan que la moneda bajó un -0.35% en relación al precio del día anterior. Durante el día de ayer, este activo presentó un costo máximo de 20.53 pesos y un mínimo de 20.5 pesos. En la última semana, la cotización del Euro ha experimentado una disminución del -0.91%, mientras que en el último año, su variación ha sido del -5.78%, reflejando una tendencia a la baja en su valor en el mercado. Durante los últimos 10 días, la cotización del Euro mostró una tendencia mayormente a la baja, con un ligero aumento en algunos momentos. A pesar de las fluctuaciones, la estabilidad fue escasa, lo que sugiere un periodo de incertidumbre en el mercado. En el último año, el Euro ha llegado a cambiarse en un importe máximo de 21.1 pesos mexicanos, mientras que su nivel más bajo ha sido 20.2 pesos mexicanos, según los últimos datos registrados. Según los datos registrados en México, la volatilidad económica de la última semana del Euro, con un 2.40%, es significativamente menor que la volatilidad anual del 8.36%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año. La cotización del Euro hoy muestra una tendencia positiva, ya que el dato de 1 indica que ha habido un aumento en su valor en comparación con los días anteriores. Este crecimiento sugiere un fortalecimiento de la moneda en el mercado. El análisis de esta tendencia revela que la confianza en el Euro podría estar aumentando, lo que podría estar relacionado con factores económicos favorables en la zona euro. Sin embargo, es importante monitorear cómo se desarrollan las condiciones en los próximos días. Para evitar posibles estafas, la recomendación para quienes necesiten comprar o vender divisas es recurrir a las siguientes alternativas: _ Sucursales bancarias. _ Casas de cambio autorizadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. _ Activos ETFs (Exchange-Traded Funds). Esta última variante ofrece la posibilidad de obtener acciones cotizadas en dólares que replican el valor de dicha divisa con respecto al peso, que equivale a comprar la moneda física. Sin embargo, es necesario acudir a especialistas de casas de Bolsa para saber cómo operar de la mejor manera. El Sistema de Pagos Interbancarios en Dólares (SPID®) es un sistema de pagos que permite llevar a cabo transferencias electrónicas en moneda estadounidense entre cuentas de depósito en la República Mexicana, correspondientes a personas morales que tengan su domicilio en territorio nacional. Para finalizar, un dato a tener en cuenta es que este sistema de envío de dinero no impone límites a los usuarios sobre los montos de las transferencias.