La cotización del euro en la sesión de apertura de mercados de este martes, 31 de marzo de 2026 en México es de 20.76 pesos mexicanos. Estas cifras demuestran que la moneda bajó un -0.42% en relación al precio del día anterior. Durante el día de ayer, este activo presentó un costo máximo de 20.81 pesos y un mínimo de 20.77 pesos. En la última semana, la cotización del Euro ha experimentado un cambio del 0.83%, mientras que en el último año ha mostrado una variación negativa del -5.60% en su cotización. Durante los últimos 10 días, la cotización del Euro mostró una tendencia mayormente a la baja, con un ligero aumento al inicio y un par de estabilizaciones. Esta fluctuación sugiere una volatilidad en el mercado, donde los movimientos negativos predominan, lo que podría reflejar factores económicos subyacentes que afectan la confianza en la moneda. Durante los doce meses pasados, el Euro ha alcanzado un valor máximo de 21.1 pesos mexicanos, a la vez que su mínimo se situó en 20.2 pesos mexicanos, según los datos más recientes. Según los datos registrados en México, la volatilidad económica de la última semana del Euro, con un 6.63%, es menor que la volatilidad anual del 8.58%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año. Hoy, la cotización del Euro muestra una tendencia positiva, ya que el dato de 1 es superior a los días anteriores. Esto indica que la moneda ha ganado valor en comparación con su rendimiento en los días pasados. La tendencia se mantiene en alza, lo que sugiere un fortalecimiento del Euro en el mercado. Este comportamiento puede ser un indicativo de confianza en la economía europea. El análisis de esta tendencia sugiere que factores económicos recientes han influido favorablemente en la cotización del Euro. Para evitar posibles estafas, la recomendación para quienes necesiten comprar o vender divisas es recurrir a las siguientes alternativas: _ Sucursales bancarias. _ Casas de cambio autorizadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. _ Activos ETFs (Exchange-Traded Funds). Esta última opción ofrece la posibilidad de obtener acciones cotizadas en dólares que replican el valor de dicha divisa con respecto al peso, que equivale a comprar la moneda física. Sin embargo, es necesario acudir a especialistas de casas de Bolsa para saber cómo operar de la mejor manera. El Banco Central de México (Banxico) indicó en su sitio web que, para cambiar dólares deteriorados y antiguos, es necesario acudir a una casa de cambio y consultar acerca de la admisibilidad de los billetes, dado que la institución no lleva a cabo esa operación. Por otro lado, el banco afirmó que puede consultarse sobre la valides del billete o moneda en la página de La Oficina de Grabado e Impresión de Estados Unidos.