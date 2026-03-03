El euro cotiza a 20.27 pesos mexicanos en el mercado de divisas durante la sesión de apertura de este martes, 3 de marzo de 2026.Esta cifra muestra que la moneda bajó un -0.47% en relación al precio del día anterior. Durante el día de ayer, este activo presentó un costo máximo de 20.27 pesos y un mínimo de 20.24 pesos. En la última semana, la cotización del Euro ha experimentado un cambio del 0.20%, mientras que en el último año ha mostrado una variación negativa del -8.99%. Durante los últimos 10 días, la cotización del Euro mostró una tendencia mayormente alcista, con un aumento notable en varias ocasiones, aunque también experimentó algunas caídas. A pesar de las fluctuaciones, la estabilidad se mantuvo en ciertos momentos, lo que sugiere un comportamiento variable pero con un impulso positivo en general. Durante los doce meses pasados, el Euro ha alcanzado un valor máximo de 21.1 pesos mexicanos, a la vez que su mínimo se situó en 20.2 pesos mexicanos, según los datos más recientes. Según los datos registrados en México, la volatilidad económica de la última semana del Euro, con un 6.40%, indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año, donde la volatilidad anual ha sido del 8.90%. La cotización del Euro ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días, con un aumento constante en su valor en comparación con los días anteriores. Este crecimiento se ha mantenido durante dos días consecutivos, lo que indica un fortalecimiento de la moneda europea. Este comportamiento sugiere que el Euro podría estar recuperando confianza en los mercados, impulsado por factores económicos favorables. Sin embargo, es importante monitorear si esta tendencia se sostiene en el corto plazo para evaluar su impacto a largo plazo. En México, las personas que deseen obtener o vender dicho activo podrán acercarse a alguna sucursal bancaria dentro del horario de atención o en las casas de cambio autorizadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Otra de las alternativas es mediante activos ETFs (Exchange-Traded Funds), ya que ofrecen comprar acciones cotizadas en dólares que replican el valor de dicha divisa con respecto al peso mexicano. A pesar de que esta alternativa equivale a comprar la moneda física, es necesario acudir a especialistas de casas de Bolsa para saber cómo operar de la mejor manera. El Banco Central de México (Banxico) indicó en su sitio web que, para actualizar dólares deteriorados y antiguos, es necesario acudir a una casa de cambio y consultar acerca de la admisibilidad de los billetes, dado que la institución no lleva a cabo esa operación. Por otro lado, el banco afirmó que puede consultarse sobre la valides del billete o moneda en la página de La Oficina de Grabado e Impresión de Estados Unidos.