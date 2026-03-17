La cotización del euro en la sesión de apertura de mercados de este martes, 17 de marzo de 2026 en México es de 20.35 pesos mexicanos. Estas cifras demuestran que la moneda subió un 0.02% en relación al precio del día anterior. Durante el día de ayer, este activo presentó un costo máximo de 20.38 pesos y un mínimo de 20.35 pesos. En la última semana, la cotización del Euro ha experimentado una disminución del -0.38%, mientras que en el último año, su variación ha sido del -6.11%. Durante los últimos 10 días, la cotización del Euro mostró una tendencia mayormente positiva, con un aumento en su valor en varias ocasiones. Sin embargo, también se registraron algunas caídas que podrían indicar cierta volatilidad en el mercado. A pesar de estas fluctuaciones, el Euro logró mantener una estabilidad en varios momentos, lo que sugiere un comportamiento mixto en su cotización. En el último año, el Euro ha llegado a cambiarse en un valor máximo de 21.1 pesos mexicanos, mientras que su nivel más bajo ha sido 20.2 pesos mexicanos, según los últimos datos registrados. Según los datos registrados en México, la volatilidad económica de la última semana del Euro, con un 5.93%, indica un comportamiento mucho más estable en comparación con su volatilidad anual del 8.58%. Hoy, la cotización del Euro muestra una tendencia positiva, ya que el dato de 1 es positivo. Esto indica que, en comparación con los días anteriores, el Euro ha experimentado un aumento en su valor, lo que puede ser un signo de confianza en la economía europea. En los días pasados, la tendencia del Euro había sido variable, pero el dato de 1 sugiere un cambio favorable en su cotización. Este aumento podría estar relacionado con factores económicos o políticos que han influido en el mercado de divisas. En resumen, la tendencia positiva del Euro podría reflejar un fortalecimiento de la economía europea en el contexto actual. Para evitar posibles estafas, la recomendación para quienes necesiten comprar o vender divisas es recurrir a las siguientes alternativas: _ Sucursales bancarias. _ Casas de cambio autorizadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. _ Activos ETFs (Exchange-Traded Funds). Esta última variante ofrece la posibilidad de adquirir acciones cotizadas en dólares que replican el valor de dicha divisa con respecto al peso, que equivale a comprar la moneda física. Sin embargo, es necesario acudir a especialistas de casas de Bolsa para saber cómo operar de la mejor manera. El Bando de México (Banxico) explicó en su portal web que para cambiar dólares viejos y maltratados se debe visitar alguna casa de cambio para preguntar sobre la validez de los billetes, ya que la entidad no realiza ese canje. Adicionalmente, el banco señaló que "se puede consultar sitio Bureau of Engraving and Printing, "entidad encargada de la impresión de los dólares de los Estados Unidos de América".