El euro presenta una cotización de 20.45 pesos mexicanos en la sesión de apertura de mercados en México este martes, 10 de marzo de 2026, cifras que revelan que la moneda bajó un -1.37% en relación al precio del día anterior. Durante el día de ayer, este activo presentó un costo máximo de 20.56 pesos y un mínimo de 20.51 pesos. En la última semana, la cotización del Euro ha experimentado una disminución del -0.34%, mientras que en el último año, su variación ha sido del -6.07%. Durante los últimos 10 días, la cotización del Euro mostró una tendencia mixta, con un aumento inicial seguido de varias caídas, aunque también se registraron algunos repuntes. Esta fluctuación sugiere una inestabilidad en el mercado, donde los movimientos al alza y a la baja reflejan la incertidumbre económica actual. Durante los doce meses pasados, el Euro ha alcanzado un valor máximo de 21.1 pesos mexicanos, a la vez que su mínimo se situó en 20.2 pesos mexicanos, según los datos más recientes. Según los datos registrados en México, la volatilidad económica del Euro en la última semana fue del 13.39%, lo que indica un comportamiento inestable y muchas variaciones en comparación con la volatilidad anual del 8.61%. Hoy, la cotización del Euro muestra una tendencia positiva, ya que el dato de 1 indica que ha habido un aumento en su valor en comparación con los días anteriores. Esta mejora en la cotización sugiere un fortalecimiento de la moneda en el mercado internacional. En contraste, si el dato de 1 hubiera sido negativo, habríamos observado una tendencia a la baja, lo que indicaría una depreciación del Euro frente a otras divisas. La estabilidad en la cotización es crucial para la economía, ya que influye en el comercio y la inversión. En resumen, la tendencia positiva del Euro hoy refleja un clima favorable en el mercado, lo que podría atraer más inversiones y mejorar la confianza en la economía europea. Para finalizar, es fundamental elegir casas de cambio autorizadas y reconocidas en México para realizar el intercambio de divisas. Verificar que cuenten con las licencias necesarias y que estén ubicadas en zonas seguras puede ayudar a evitar fraudes. Además, es recomendable comparar las tasas de cambio en diferentes lugares antes de realizar la transacción, ya que esto puede marcar una gran diferencia en la cantidad de dinero que se recibe. Para finalizar, siempre es aconsejable evitar cambiar dinero en la calle o a través de personas desconocidas, ya que esto puede ser riesgoso. Utilizar tarjetas de crédito o débito en lugar de llevar grandes cantidades de efectivo también es una opción más segura. Si es necesario retirar efectivo, hacerlo en cajeros automáticos ubicados en lugares bien iluminados y concurridos puede reducir el riesgo de robo. El Sistema de Pagos Interbancarios en Dólares (SPID®) es un sistema de pagos que permite efectuar transferencias electrónicas en moneda estadounidense entre cuentas de depósito en la República Mexicana, correspondientes a personas morales que tengan su domicilio en territorio nacional. Para finalizar, un dato a tener en cuenta es que este sistema de envío de dinero no impone límites a los usuarios sobre los montos de las transferencias.