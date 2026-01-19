La cotización del euro en la sesión de apertura de mercados de este lunes, 19 de enero de 2026 en México es de 20.51 pesos mexicanos. Estas cifras demuestran que la moneda subió un 0.12% en relación al precio del día anterior.

Durante el día de ayer, este activo presentó un costo máximo de 20.54 pesos y un mínimo de 20.45 pesos.

En la última semana, la cotización del Euro ha experimentado una disminución del -1.89%, mientras que en el último año, su variación ha sido de -5.79%, reflejando una tendencia a la baja en su valor en el mercado.

La cotización de las principales divisas en México (foto: Freepik).

¿Cómo se mantuvo la cotización del Euro en las anteriores diez sesiones?

Durante los últimos 10 días, la cotización del Euro ha mostrado una tendencia mayormente a la baja, con un ligero aumento en el medio del período. A pesar de algunos momentos de estabilidad, la tendencia general indica una pérdida de valor en comparación con su posición inicial.

En el último año, el Euro ha llegado a cambiarse en un importe máximo de 21.1 pesos mexicanos, mientras que su nivel más bajo ha sido 20.5 pesos mexicanos, según los últimos datos registrados.

La volatilidad del Euro en los últimos días

Según los datos registrados en México, la volatilidad económica de la última semana del Euro, con un 7.44%, indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año, donde la volatilidad anual ha sido del 9.38%.

Hoy, la cotización del Euro muestra una tendencia positiva, ya que el dato de 1 es positivo. Esto indica que, en comparación con los días anteriores, el Euro ha ganado valor y se encuentra en un ascenso constante.

En los días pasados, la tendencia del Euro había sido variable, pero el reciente aumento sugiere un cambio favorable en el mercado. Este comportamiento podría estar influenciado por factores económicos que están fortaleciendo la moneda europea.

En resumen, la tendencia positiva del Euro podría reflejar una mayor confianza en la economía de la zona euro.

La cotización de las principales divisas en México (foto: Pexels).

¿Dónde comprar euro en México?

Las personas que deseen adquirir o vender esta moneda en México deberán dirigirse a alguna sucursal bancaria dentro del horario de atención o en las casas de cambio autorizadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Dentro de las alternativas disponibles también se encuentran los activos ETFs (Exchange-Traded Funds), que ofrecen obtener acciones cotizadas en dólares que replican el valor de dicha divisa con respecto al peso. A pesar de que esta alternativa equivale a comprar la moneda física, es necesario acudir a especialistas de casas de Bolsa para saber cómo operar.

¿Dónde cambiar billetes de dólar viejo?

El Bando de México (Banxico) explicó en su portal web que para cambiar dólares viejos y maltratados se debe visitar alguna casa de cambio para preguntar sobre la validez de los billetes, ya que la entidad no realiza ese canje.

Adicionalmente, el banco señaló que "se puede consultar sitio Bureau of Engraving and Printing, "entidad encargada de la impresión de los dólares de los Estados Unidos de América".