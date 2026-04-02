El euro presenta una cotización de 20.67 pesos mexicanos en la sesión de apertura de mercados en México este jueves, 2 de abril de 2026, cifras que revelan que la moneda bajó un -0.15% en relación al precio del día anterior. Durante el día de ayer, este activo presentó un costo máximo de 20.72 pesos y un mínimo de 20.65 pesos. En la última semana, la cotización del Euro ha experimentado un cambio de 0.04%, mientras que en el último año su variación ha sido de -5.75%, reflejando una tendencia a la baja en su valor frente a otras divisas. En los últimos 10 días, la cotización del Euro ha mostrado una tendencia a la baja, con una notable disminución en la mayoría de los días. Sin embargo, se observaron algunos repuntes que interrumpieron esta caída, aunque no fueron suficientes para revertir la tendencia general. Al final del período, la estabilidad fue efímera, dejando un panorama incierto para el futuro cercano. El Euro ha llegado a cambiarse en los últimos doce meses en un valor máximo de 21.1 pesos mexicanos, mientras que su nivel más bajo ha sido 20.2 pesos mexicanos, según los últimos datos registrados. Según los datos registrados en México, la volatilidad económica de la última semana del Euro, con un 6.69%, es menor que la volatilidad anual del 8.56%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año. La cotización del Euro ha mostrado una tendencia positiva en los últimos tres días, con un aumento constante en su valor. Este comportamiento sugiere un fortalecimiento de la moneda frente a otras divisas, lo que podría ser un indicativo de confianza en la economía europea. Sin embargo, es importante considerar que esta tendencia puede ser temporal y sujeta a cambios en el mercado. Un análisis más profundo de los factores económicos y políticos que influyen en la cotización del Euro será crucial para entender su futuro. Para finalizar, es fundamental elegir casas de cambio autorizadas y reconocidas en México para realizar el intercambio de divisas. Verifica que cuenten con las licencias necesarias y que estén ubicadas en zonas seguras, como aeropuertos o centros comerciales. Además, compara las tasas de cambio ofrecidas por diferentes establecimientos para asegurarte de obtener la mejor oferta posible. Para finalizar, siempre es recomendable evitar cambiar dinero en la calle o con personas desconocidas, ya que esto puede conllevar riesgos de fraude. Utiliza tarjetas de crédito o débito cuando sea posible, ya que ofrecen mayor seguridad y protección contra robos. Si decides llevar efectivo, guarda el dinero en un lugar seguro y no muestres grandes cantidades en público. El Bando de México (Banxico) explicó en su portal web que para cambiar dólares viejos y maltratados se debe visitar alguna casa de cambio para preguntar sobre la validez de los billetes, ya que la entidad no realiza ese canje. Adicionalmente, el banco señaló que "se puede consultar sitio Bureau of Engraving and Printing, "entidad encargada de la impresión de los dólares de los Estados Unidos de América".