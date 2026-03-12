El euro cotiza a 20.47 pesos mexicanos en el mercado de divisas durante la sesión de apertura de este jueves, 12 de marzo de 2026.Esta cifra evidencia que la moneda subió un 0.23% en relación al precio del día anterior. Durante el día de ayer, este activo presentó un costo máximo de 20.52 pesos y un mínimo de 20.4 pesos. En la última semana, la cotización del Euro ha experimentado una disminución del -0.36%, mientras que en el último año, su variación ha sido del -5.53%, reflejando una tendencia a la baja en su valor en el mercado. Durante los últimos 10 días, la cotización del Euro mostró una tendencia mayormente a la baja, con varias fluctuaciones que indicaron aumentos temporales. A pesar de algunos repuntes, la estabilidad fue escasa, lo que sugiere un periodo de incertidumbre en el mercado. En los últimos doce meses, el Euro ha llegado a cambiarse en un valor máximo de 21.1 pesos mexicanos, mientras que su nivel más bajo ha sido 20.2 pesos mexicanos, según los últimos datos registrados. Según los datos registrados en México, la volatilidad económica de la última semana del Euro, con un 8.69%, es mayor que la volatilidad anual del 8.58%, lo que indica que su comportamiento es inestable y presenta muchas variaciones. Hoy, la cotización del Euro muestra una tendencia positiva, ya que el dato de 1 es positivo. Esto indica que, en comparación con los días anteriores, el Euro ha ganado valor y se encuentra en un ascenso constante. En los días pasados, la tendencia había sido variable, pero el reciente aumento sugiere un fortalecimiento de la moneda europea. Este cambio podría estar influenciado por factores económicos favorables en la zona euro. El análisis de esta tendencia sugiere que el Euro podría continuar su trayectoria ascendente si se mantienen las condiciones económicas actuales. Para finalizar, es fundamental elegir casas de cambio autorizadas y reconocidas en México para realizar el intercambio de divisas. Verificar que cuenten con las licencias necesarias y que estén ubicadas en zonas seguras puede ayudar a evitar fraudes. Además, es recomendable comparar las tasas de cambio en diferentes lugares antes de realizar la transacción, ya que esto puede marcar una gran diferencia en la cantidad de dinero que se recibe. Para finalizar, siempre es aconsejable evitar cambiar dinero en la calle o a través de personas desconocidas, ya que esto puede ser riesgoso. Utilizar tarjetas de crédito o débito en lugar de llevar grandes cantidades de efectivo también es una opción más segura. Si es necesario retirar efectivo, hacerlo en cajeros automáticos ubicados en lugares bien iluminados y concurridos puede reducir el riesgo de robo. El Bando de México (Banxico) explicó en su portal web que para cambiar dólares viejos y maltratados se debe visitar alguna casa de cambio para preguntar sobre la validez de los billetes, ya que la entidad no realiza ese canje. Adicionalmente, el banco señaló que "se puede consultar sitio Bureau of Engraving and Printing, "entidad encargada de la impresión de los dólares de los Estados Unidos de América".