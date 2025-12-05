Este viernes, 5 de diciembre de 2025, la cotización del dólar canadiense llegó a 13.1377 MXN al cierre de los mercados en México. En base a esta cifra, el cambio que este activo ha tenido respecto a la sesión de inicio es de 0.25%.

Durante el día de ayer, este activo presentó un costo máximo de 13.15 pesos y un mínimo de 13.07 pesos.

En la última semana, la cotización del Dólar canadiense ha experimentado un leve aumento del 0.29%, mientras que en el último año ha mostrado una disminución significativa del -8.66% en su valor. Esta evolución refleja la volatilidad del mercado y las condiciones económicas actuales.

En México, en los últimos 10 días, durante los últimos 10 días, la cotización del dólar canadiense mostró una tendencia mixta, con un aumento inicial seguido de varias fluctuaciones. a pesar de algunas caídas, el dólar logró recuperarse, manteniendo una estabilidad en los últimos días. esta dinámica sugiere un mercado en ajuste, donde los inversores están evaluando factores económicos que podrían influir en su valor.

La volatilidad del Dólar canadiense durante la última semana

La volatilidad económica del Dólar canadiense en la última semana fue del 2.18%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año, ya que la volatilidad anual ha sido del 8.97%.

Hoy, la cotización del Dólar canadiense ha mostrado una tendencia positiva, ya que en los últimos tres días ha registrado un aumento constante en su valor. Este comportamiento sugiere un fortalecimiento de la moneda en comparación con días anteriores.

La tendencia al alza del Dólar canadiense podría estar impulsada por factores económicos favorables, como un aumento en los precios de las materias primas o una mejora en los indicadores económicos del país.

En el último año, el Dólar canadiense ha llegado a cambiarse en el mercado mexicano a un importe máximo de 14.8 MXN, mientras que su nivel más bajo ha sido 13 MXN.

¿Cómo y dónde comprar Dólar canadiense en México?

En México, las personas que deseen adquirir o vender dicho activo podrán acercarse a alguna sucursal bancaria dentro del horario de atención o en las casas de cambio autorizadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Otra de las alternativas es mediante activos ETFs (Exchange-Traded Funds), ya que ofrecen comprar acciones cotizadas en dólares que replican el valor de dicha divisa con respecto al peso mexicano.

A pesar de que esta alternativa equivale a comprar la moneda física, es necesario acudir a especialistas de casas de Bolsa para saber cómo operar de la mejor manera.

Cuáles son los requisitos para comprar dólares

El Banco Azteca detalló en su portal web que las personas pueden obtener hasta 4999 dólares por operación en sus sucursales y hasta 30.000 dólares mensuales. El único condición que exige la entidad es que el cliente presente una identificación oficial vigente, como el INE, el pasaporte, passport card americano o forma migratoria.

Por otra parte, el banco ofrece a sus clientes un seguro por robo gratis durante las siguientes cinco horas de realizada la operación. El monto a cubrir sin costo es de hasta 7500 pesos mexicanos.