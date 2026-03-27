La cotización del dólar canadiense alcanzó los MXN 13.04 en la sesión de cierre de mercados del viernes, 27 de marzo de 2026. Esta cifra refleja una variación del 1.34% en comparación con su costo al inicio de la jornada. Durante el día de ayer, este activo presentó un costo máximo de 13.07 pesos y un mínimo de 12.93 pesos. En la última semana, la cotización del Dólar canadiense ha experimentado una disminución del -0.46%, mientras que en el último año su variación ha sido del -6.04%, reflejando una tendencia a la baja en su valor frente a otras divisas. En México, en los últimos 10 días, durante los últimos 10 días, la cotización del dólar canadiense ha mostrado una tendencia a la baja, con varias fluctuaciones que indican aumentos temporales. a pesar de algunos repuntes, la mayoría de los días se ha registrado una disminución, lo que sugiere una presión negativa sobre la moneda en este período. La volatilidad económica del Dólar canadiense en la última semana, con un 14.54%, es significativamente mayor que la volatilidad anual del 8.45%, lo que indica que su comportamiento es inestable y presenta muchas variaciones. Hoy, la cotización del Dólar canadiense muestra una tendencia positiva, ya que el dato de 1 es positivo. Esto indica que en comparación con los días pasados, la moneda ha ganado valor y se ha fortalecido frente a otras divisas. En los días anteriores, la tendencia había sido variable, pero el cambio reciente sugiere un aumento en la confianza del mercado hacia el Dólar canadiense. Este comportamiento podría estar influenciado por factores económicos favorables en Canadá. El análisis de esta tendencia sugiere que el Dólar canadiense podría continuar fortaleciéndose si se mantienen las condiciones económicas actuales. En el último año, el Dólar canadiense ha llegado a cambiarse en el mercado mexicano a un importe máximo de 13.2 MXN, mientras que su nivel más bajo ha sido 12.5 MXN. Para evitar posibles estafas, la recomendación para quienes necesiten comprar o vender divisas es recurrir a las siguientes alternativas: _ Sucursales bancarias. _ Casas de cambio autorizadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. _ Activos ETFs (Exchange-Traded Funds). Esta última alternativa ofrece la posibilidad de comprar acciones cotizadas en dólares que replican el valor de dicha divisa con respecto al peso, que equivale a comprar la moneda física. Sin embargo, es necesario acudir a especialistas de casas de Bolsa para saber cómo operar de la mejor manera. El Banco Azteca informó en su portal web que las personas que deseen vender dólares americanos en alguna de sus oficinas podrán intercambiar hasta 300 dólares por operación y 1500 dólares por mes. Además, deberán presentar una identificación vigente, cómo la credencial INE, EL pasaporte, passport card americano o la forma migratoria. Asimismo, los clientes de la entidad podrán acceder a un límite mensual de 4000 dólares, un tipo de cambio preferencial y un seguro por robo gratis durante las siguientes cinco horas de realizada la compraventa. El monto a cubrir sin costo es de hasta 7500 pesos mexicanos.