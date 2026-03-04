La cotización del dólar canadiense alcanzó los MXN 12.89 en la sesión de cierre de mercados del miércoles, 4 de marzo de 2026. Esta cifra refleja una variación del 1.81% en comparación con su precio al inicio de la jornada. En la última semana, la cotización del Dólar canadiense ha experimentado un aumento del 2.44%, mientras que en el último año ha mostrado una disminución del 7.92% en su valor. Esta evolución refleja una tendencia reciente de recuperación a corto plazo, a pesar de la caída significativa en el periodo anual. En México, en los últimos 10 días, durante los últimos 10 días, la cotización del dólar canadiense ha mostrado una tendencia mixta, con un ligero aumento en su valor en varias ocasiones, aunque también ha experimentado caídas. a pesar de las fluctuaciones, la moneda se ha mantenido relativamente estable en algunos momentos, lo que sugiere una cierta resistencia ante las variaciones del mercado. La volatilidad económica del Dólar canadiense en la última semana ha sido del 10.74%, lo que indica un comportamiento inestable y muchas variaciones, ya que esta cifra es mayor que la volatilidad anual del 7.95%. Hoy, la cotización del Dólar canadiense muestra una tendencia positiva, ya que el dato de 1 es positivo. Esto indica que, en comparación con los días pasados, la moneda ha experimentado un aumento en su valor. En contraste, si el dato de 1 hubiera sido negativo, habríamos observado una tendencia a la baja en la cotización del Dólar canadiense. Sin embargo, la estabilidad de la moneda también es un factor a considerar, ya que un dato de 0 indicaría que no ha habido cambios significativos en su valor. En resumen, la tendencia actual sugiere un fortalecimiento del Dólar canadiense en el mercado. En el último año, el Dólar canadiense ha llegado a cambiarse en el mercado mexicano a un importe máximo de 13.1 MXN, mientras que su nivel más bajo ha sido 12.5 MXN. Para evitar posibles estafas, la recomendación para quienes necesiten comprar o vender divisas es recurrir a las siguientes alternativas: _ Sucursales bancarias. _ Casas de cambio autorizadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. _ Activos ETFs (Exchange-Traded Funds). Esta última alternativa ofrece la posibilidad de comprar acciones cotizadas en dólares que replican el valor de dicha divisa con respecto al peso, que equivale a comprar la moneda física. Sin embargo, es necesario acudir a especialistas de casas de Bolsa para saber cómo operar de la mejor manera. El Banco Azteca informó en su portal web que las personas que deseen vender dólares americanos en alguna de sus oficinas podrán intercambiar hasta 300 dólares por operación y 1500 dólares por mes. Además, deberán presentar una identificación vigente, cómo la credencial INE, EL pasaporte, passport card americano o la forma migratoria. Asimismo, los clientes de la entidad podrán acceder a un límite mensual de 4000 dólares, un tipo de cambio preferencial y un seguro por robo gratis durante las siguientes cinco horas de realizada la compraventa. El monto a cubrir sin costo es de hasta 7500 pesos mexicanos.