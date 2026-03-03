La cotización del dólar canadiense alcanzó los MXN 12.91 en la sesión de cierre de mercados del martes, 3 de marzo de 2026. Esta cifra refleja una variación del 1.89% en comparación con su costo al inicio de la jornada. En la última semana, la cotización del Dólar canadiense ha experimentado un aumento del 2.84%, mientras que en el último año ha mostrado una variación negativa del -7.40% en su valor. En México, en los últimos 10 días, durante los últimos 10 días, la cotización del dólar canadiense mostró una tendencia a la baja en los primeros días, seguida de un aumento notable, aunque luego se estabilizó. esta fluctuación sugiere una volatilidad en el mercado, donde los factores económicos y políticos podrían estar influyendo en la percepción del valor de la moneda. La volatilidad económica del Dólar canadiense en la última semana ha sido del 10.84%, lo que indica un comportamiento inestable y muchas variaciones, ya que esta cifra es mayor que la volatilidad anual del 8.09%. Hoy, la cotización del Dólar canadiense muestra una tendencia positiva, ya que el dato de 1 es positivo. Esto indica que, en comparación con los días pasados, la moneda ha experimentado un aumento en su valor. En contraste, si el dato de 1 hubiera sido negativo, habríamos observado una tendencia a la baja en la cotización del Dólar canadiense. Sin embargo, la estabilidad de la moneda también es un factor a considerar, ya que un dato de 0 indicaría que no ha habido cambios significativos en su valor. En resumen, la tendencia actual sugiere un fortalecimiento del Dólar canadiense en el mercado. En el último año, el Dólar canadiense ha llegado a cambiarse en el mercado mexicano a un importe máximo de 13.1 MXN, mientras que su nivel más bajo ha sido 12.5 MXN. En México, aquellos individuos interesados en comprar o vender esa Dólar canadiense podrán dirigirse a una filial bancaria durante el horario de atención al público o a los establecimientos de cambio aprobados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Además, puede adquirirse Dólar canadiense por medio de activos ETFs (Exchange-Traded Funds), ya que ofrecen comprar acciones cotizadas en dólares que replican el valor de dicha divisa con respecto al peso. Sin embargo, es recomendable consultar con un especialista en finanzas antes de realizar esta operación. En su sitio web, Banco Azteca explicó que es posible adquirir hasta 4999 dólares por transacción en sus oficinas y hasta 30.000 dólares al mes. La única condición que solicita la institución es que el usuario muestre una identificación válida, como el INE, el pasaporte, la tarjeta de pasaporte estadounidense o el formulario migratorio. Asimismo, la entidad financiera brinda a sus clientes un seguro contra robos sin coste durante las cinco horas posteriores a la realización de la transacción. El límite de cobertura sin cargo es de hasta 7500 pesos mexicanos.