La cotización del dólar canadiense alcanzó los MXN 12.92 en la sesión de cierre de mercados del martes, 24 de marzo de 2026. Esta cifra refleja una variación del -1.3% en comparación con su costo al inicio de la jornada. Durante el día de ayer, este activo presentó un costo máximo de 13.02 pesos y un mínimo de 12.96 pesos. En la última semana, la cotización del Dólar canadiense ha experimentado un leve aumento del 0.16%, mientras que en el último año ha mostrado una disminución del -4.35% en su valor. Estos cambios reflejan la volatilidad del mercado y las condiciones económicas actuales. En México, en los últimos 10 días, durante los últimos 10 días, la cotización del dólar canadiense mostró una tendencia mayormente a la baja, con un ligero aumento en algunos momentos. a pesar de las fluctuaciones, la estabilidad fue escasa, lo que sugiere un mercado volátil y una posible incertidumbre económica. La volatilidad económica del Dólar canadiense en la última semana ha sido del 14.54%, lo que es significativamente mayor que la volatilidad anual del 8.40%, indicando que su comportamiento es inestable y presenta muchas variaciones. Hoy, la cotización del Dólar canadiense ha mostrado una tendencia positiva, ya que el dato de 2 días consecutivos indica un aumento en su valor en comparación con los días pasados. Este crecimiento sugiere un fortalecimiento de la moneda en el mercado internacional. La tendencia estable del Dólar canadiense en los últimos días refleja una confianza creciente en la economía canadiense, lo que podría atraer más inversiones en el futuro. En el último año, el Dólar canadiense ha llegado a cambiarse en el mercado mexicano a un importe máximo de 13.2 MXN, mientras que su nivel más bajo ha sido 12.5 MXN. En México, las personas que deseen adquirir o vender dicho activo podrán acercarse a alguna sucursal bancaria dentro del horario de atención o en las casas de cambio autorizadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Otra de las alternativas es mediante activos ETFs (Exchange-Traded Funds), ya que ofrecen comprar acciones cotizadas en dólares que replican el valor de dicha divisa con respecto al peso mexicano. A pesar de que esta alternativa equivale a comprar la moneda física, es necesario acudir a especialistas de casas de Bolsa para saber cómo operar de la mejor manera. El Banco Azteca detalló en su portal web que las personas pueden obtener hasta 4999 dólares por operación en sus sucursales y hasta 30.000 dólares mensuales. El único condición que exige la entidad es que el cliente presente una identificación oficial vigente, como el INE, el pasaporte, passport card americano o forma migratoria. Por otro lado, el banco ofrece a sus clientes un seguro por robo gratis durante las siguientes cinco horas de realizada la operación. El monto a cubrir sin costo es de hasta 7500 pesos mexicanos.