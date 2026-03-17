Este martes, 17 de marzo de 2026, la cotización deldólar canadiense llegó a 12.8947 MXN al cierre de los mercados en México. En base a esta cifra, el cambio que este activo ha tenido respecto a la sesión de inicio es de -1.14%. Durante el día de ayer, este activo presentó un costo máximo de 12.96 pesos y un mínimo de 12.92 pesos. En la última semana, la cotización del Dólar canadiense ha experimentado una disminución del -1.15%, mientras que en el último año, su variación ha sido del -7.25%. Estas cifras reflejan una tendencia a la baja en el valor de la moneda en ambos períodos. En México, en los últimos 10 días, durante los últimos 10 días, la cotización del dólar canadiense mostró una tendencia mayormente al alza, con un aumento significativo en los primeros días, seguido de una ligera caída. sin embargo, en los últimos días, la moneda se mantuvo estable, lo que sugiere una posible consolidación en su valor. La volatilidad económica del Dólar canadiense en la última semana ha sido del 9.26%, lo que indica un comportamiento inestable y muchas variaciones, ya que es mayor que la volatilidad anual del 8.23%. La cotización del Dólar canadiense ha mostrado una tendencia positiva en los últimos tres días, con un aumento constante en su valor en relación con otras monedas. Este comportamiento sugiere un fortalecimiento de la moneda, lo que podría ser un indicativo de una mejora en la economía canadiense. Sin embargo, es importante considerar que las fluctuaciones en el mercado pueden ser influenciadas por diversos factores, como cambios en las políticas económicas o eventos globales. Por lo tanto, aunque la tendencia actual es positiva, se debe monitorear de cerca para anticipar posibles cambios. En el último año, el Dólar canadiense ha llegado a cambiarse en el mercado mexicano a un importe máximo de 13.2 MXN, mientras que su nivel más bajo ha sido 12.5 MXN. En México, aquellos individuos interesados en obtener o vender esa Dólar canadiense podrán dirigirse a una filial bancaria durante el horario de atención al público o a los establecimientos de cambio aprobados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Además, puede adquirirse Dólar canadiense por medio de activos ETFs (Exchange-Traded Funds), ya que ofrecen comprar acciones cotizadas en dólares que replican el valor de dicha divisa con respecto al peso. Sin embargo, es recomendable consultar con un especialista en finanzas antes de realizar esta operación. El Banco Azteca informó en su portal web que las personas que deseen vender dólares americanos en alguna de sus oficinas podrán intercambiar hasta 300 dólares por operación y 1500 dólares por mes. Además, deberán presentar una identificación vigente, cómo la credencial INE, EL pasaporte, passport card americano o la forma migratoria. Asimismo, los clientes de la entidad podrán acceder a un límite mensual de 4000 dólares, un tipo de cambio preferencial y un seguro por robo gratis durante las siguientes cinco horas de realizada la compraventa. El monto a cubrir sin costo es de hasta 7500 pesos mexicanos.