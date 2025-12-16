La cotización del dólar canadiense alcanzó los MXN 13.06 en la sesión de cierre de mercados del martes, 16 de diciembre de 2025. Esta cifra refleja una variación del -0.11% en comparación con su costo al inicio de la jornada.

Durante el día de ayer, este activo presentó un costo máximo de 13.09 pesos y un mínimo de 13.06 pesos.

En la última semana, la cotización del Dólar canadiense ha experimentado una disminución del -0.60%, mientras que en el último año su variación ha sido del -8.22%. Estas cifras reflejan una tendencia a la baja en el valor de la moneda en el mercado.

En México, en los últimos 10 días,

en los últimos 10 días, la cotización del dólar canadiense ha mostrado una tendencia a la baja, con un notable número de descensos que superan a los aumentos. esto sugiere una presión negativa sobre la moneda, lo que podría estar relacionado con factores económicos internos o externos que afectan su valor en el mercado. la estabilidad ha sido escasa, lo que indica una volatilidad que podría preocupar a los inversores.

La volatilidad del Dólar canadiense durante la última semana

La volatilidad económica del Dólar canadiense en la última semana fue del 4.07%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año, ya que la volatilidad anual ha sido del 8.69%.

La cotización del Dólar canadiense ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días, con un incremento constante en su valor en relación con las divisas más importantes. Este aumento se ha mantenido durante cuatro días consecutivos, lo que sugiere un fortalecimiento de la moneda en el mercado.

Sin embargo, es importante considerar que esta tendencia puede verse afectada por factores económicos y políticos en el futuro cercano. Un análisis más profundo de las condiciones del mercado será necesario para determinar si esta tendencia se mantendrá a largo plazo.

La variación del Dólar canadiense en la última semana.

En el último año, el Dólar canadiense ha llegado a cambiarse en el mercado mexicano a un importe máximo de 14.8 MXN, mientras que su nivel más bajo ha sido 13 MXN.

¿Dónde se puede comprar o vender Dólar canadiense en México?

Para evitar posibles estafas, la recomendación para quienes necesiten comprar o vender divisas es recurrir a las siguientes alternativas:

_ Sucursales bancarias.

_ Casas de cambio autorizadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

_ Activos ETFs (Exchange-Traded Funds).

Esta última alternativa ofrece la posibilidad de comprar acciones cotizadas en dólares que replican el valor de dicha divisa con respecto al peso, que equivale a comprar la moneda física. Sin embargo, es necesario acudir a especialistas de casas de Bolsa para saber cómo operar de la mejor manera.

Los requisitos para comprar dólares en México

En su sitio web, Banco Azteca explicó que es posible adquirir hasta 4999 dólares por transacción en sus oficinas y hasta 30.000 dólares al mes. La única condición que solicita la institución es que el usuario muestre una identificación válida, como el INE, el pasaporte, la tarjeta de pasaporte estadounidense o el formulario migratorio.

Asimismo, la entidad financiera brinda a sus clientes un seguro contra robos sin coste durante las cinco horas posteriores a la realización de la transacción. El límite de cobertura sin cargo es de hasta 7500 pesos mexicanos.