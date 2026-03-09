Durante el cierre de mercados de este lunes, 9 de marzo de 2026, el dólar canadiense alcanzó los MXN 13, cifra que refleja una variación de la moneda del -1.28% en comparación con su precio en la sesión de apertura. Durante el día de ayer, este activo presentó un costo máximo de 13.29 pesos y un mínimo de 13.12 pesos. En la última semana, la cotización del Dólar canadiense ha experimentado un aumento del 2.73%, mientras que en el último año ha mostrado una variación negativa del -8.15% en su valor. En México, en los últimos 10 días, durante los últimos 10 días, la cotización del dólar canadiense mostró una tendencia mixta, con un aumento inicial seguido de fluctuaciones que incluyeron descensos y estabilizaciones. esta variabilidad sugiere un mercado en ajuste, donde factores económicos podrían estar influyendo en la percepción del valor de la moneda. La volatilidad económica del Dólar canadiense en la última semana, con un 18.36%, es significativamente mayor que la volatilidad anual del 8.12%, lo que indica que su comportamiento es inestable y presenta muchas variaciones. Hoy, la cotización del Dólar canadiense muestra una tendencia positiva, ya que el dato de 1 es superior a los días anteriores. Esto indica que la moneda ha ganado valor en comparación con su rendimiento en días pasados. La tendencia se mantiene en alza, lo que sugiere un fortalecimiento del Dólar canadiense en el mercado. Este comportamiento puede ser un reflejo de factores económicos favorables en Canadá. El análisis de esta tendencia sugiere que el Dólar canadiense podría seguir apreciándose si las condiciones económicas continúan siendo favorables. En el último año, el Dólar canadiense ha llegado a cambiarse en el mercado mexicano a un importe máximo de 13.2 MXN, mientras que su nivel más bajo ha sido 12.5 MXN. En México, aquellos individuos interesados en obtener o vender esa Dólar canadiense podrán dirigirse a una filial bancaria durante el horario de atención al público o a los establecimientos de cambio aprobados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Además, puede adquirirse Dólar canadiense por medio de activos ETFs (Exchange-Traded Funds), ya que ofrecen comprar acciones cotizadas en dólares que replican el valor de dicha divisa con respecto al peso. Sin embargo, es conveniente consultar con un especialista en finanzas antes de realizar esta operación. En su sitio web, Banco Azteca explicó que es posible adquirir hasta 4999 dólares por transacción en sus oficinas y hasta 30.000 dólares al mes. La única condición que solicita la institución es que el usuario muestre una identificación válida, como el INE, el pasaporte, la tarjeta de pasaporte estadounidense o el formulario migratorio. Asimismo, la entidad financiera brinda a sus clientes un seguro contra robos sin coste durante las cinco horas posteriores a la realización de la transacción. El límite de cobertura sin cargo es de hasta 7500 pesos mexicanos.