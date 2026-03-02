La cotización del dólar canadiense alcanzó los MXN 12.67 en la sesión de cierre de mercados del lunes, 2 de marzo de 2026. Esta cifra refleja una variación del -0.27% en comparación con su costo al inicio de la jornada. Durante el día de ayer, este activo presentó un costo máximo de 12.73 pesos y un mínimo de 12.62 pesos. En la última semana, la cotización del Dólar canadiense ha experimentado un aumento del 1.03%, mientras que en el último año ha mostrado una variación negativa del -9.57% en su valor. En México, en los últimos 10 días, durante los últimos 10 días, la cotización del dólar canadiense ha mostrado una tendencia a la baja en varias ocasiones, aunque también ha experimentado algunos aumentos. a pesar de las fluctuaciones, se ha mantenido estable en ciertos momentos, lo que sugiere una cierta volatilidad en el mercado. en general, la tendencia parece indicar una presión hacia la disminución del valor del dólar canadiense. La volatilidad económica del Dólar canadiense en la última semana, con un 6.01%, es menor que la volatilidad anual del 7.93%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año. Hoy, la cotización del Dólar canadiense muestra una tendencia positiva, ya que el dato de 1 es superior a los días anteriores. Esto indica que la moneda ha ganado valor en comparación con su rendimiento en días pasados. La tendencia se mantiene en alza, lo que sugiere un fortalecimiento del Dólar canadiense en el mercado. Este comportamiento puede ser un reflejo de factores económicos favorables en Canadá. El análisis de esta tendencia sugiere que el Dólar canadiense podría seguir apreciándose si las condiciones económicas continúan siendo favorables. En el último año, el Dólar canadiense ha llegado a cambiarse en el mercado mexicano a un importe máximo de 13.1 MXN, mientras que su nivel más bajo ha sido 12.5 MXN. En México, las personas que deseen adquirir o vender dicho activo podrán acercarse a alguna sucursal bancaria dentro del horario de atención o en las casas de cambio autorizadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Otra de las alternativas es mediante activos ETFs (Exchange-Traded Funds), ya que ofrecen comprar acciones cotizadas en dólares que replican el valor de dicha divisa con respecto al peso mexicano. A pesar de que esta alternativa equivale a comprar la moneda física, es necesario acudir a especialistas de casas de Bolsa para saber cómo operar de la mejor manera. El Banco Azteca detalló en su portal web que las personas pueden obtener hasta 4999 dólares por operación en sus sucursales y hasta 30.000 dólares mensuales. El único condición que exige la entidad es que el cliente presente una identificación oficial vigente, como el INE, el pasaporte, passport card americano o forma migratoria. Por otro lado, el banco ofrece a sus clientes un seguro por robo gratis durante las siguientes cinco horas de realizada la compraventa. El monto a cubrir sin costo es de hasta 7500 pesos mexicanos.