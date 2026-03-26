Este jueves, 26 de marzo de 2026, la cotización deldólar canadiense llegó a 12.94 MXN al cierre de los mercados en México. En base a esta cifra, el cambio que este activo ha tenido respecto a la sesión de inicio es de 0.42%. Durante el día de ayer, este activo presentó un costo máximo de 12.95 pesos y un mínimo de 12.87 pesos. En la última semana, la cotización del Dólar canadiense ha experimentado un leve aumento del 0.21%, mientras que en el último año ha mostrado una disminución significativa del -6.89% en su valor. En México, en los últimos 10 días, durante los últimos 10 días, la cotización del dólar canadiense ha mostrado una tendencia mayormente a la baja, con varias fluctuaciones que indican un ligero aumento en algunos momentos, pero en general, la tendencia ha sido negativa. esto sugiere una posible inestabilidad en el mercado que podría afectar su valor en el futuro cercano. La volatilidad económica del Dólar canadiense en la última semana, con un 12.98%, es significativamente mayor que la volatilidad anual del 8.38%, lo que indica que su comportamiento es inestable y presenta muchas variaciones. Hoy, la cotización del Dólar canadiense muestra una tendencia positiva, ya que el dato de 1 es positivo. Esto indica que en comparación con los días pasados, la moneda ha ganado valor y se ha fortalecido frente a otras divisas. En los días anteriores, la tendencia había sido variable, pero el cambio reciente sugiere un aumento en la confianza del mercado hacia el Dólar canadiense. Este comportamiento podría estar influenciado por factores económicos favorables en Canadá. El análisis de esta tendencia sugiere que el Dólar canadiense podría continuar fortaleciéndose si se mantienen las condiciones económicas actuales. En el último año, el Dólar canadiense ha llegado a cambiarse en el mercado mexicano a un importe máximo de 13.2 MXN, mientras que su nivel más bajo ha sido 12.5 MXN. En México, aquellos individuos interesados en obtener o vender esa Dólar canadiense podrán dirigirse a una filial bancaria durante el horario de atención al público o a los establecimientos de cambio aprobados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Además, puede adquirirse Dólar canadiense por medio de activos ETFs (Exchange-Traded Funds), ya que ofrecen comprar acciones cotizadas en dólares que replican el valor de dicha divisa con respecto al peso. Sin embargo, es conveniente consultar con un especialista en finanzas antes de realizar esta operación. En su sitio web, Banco Azteca explicó que es posible adquirir hasta 4999 dólares por transacción en sus oficinas y hasta 30.000 dólares al mes. La única condición que solicita la institución es que el usuario muestre una identificación válida, como el INE, el pasaporte, la tarjeta de pasaporte estadounidense o el formulario migratorio. Asimismo, la entidad financiera brinda a sus clientes un seguro contra robos sin coste durante las cinco horas posteriores a la realización de la transacción. El límite de cobertura sin cargo es de hasta 7500 pesos mexicanos.