La cotización del dólar canadiense alcanzó los MXN 12.92 en la sesión de cierre de mercados del jueves, 19 de marzo de 2026. Esta cifra refleja una variación del 0.19% en comparación con su costo al inicio de la jornada. Durante el día de ayer, este activo presentó un costo máximo de 13.08 pesos y un mínimo de 12.99 pesos. En la última semana, la cotización del Dólar canadiense ha experimentado una disminución del -1.29%, mientras que en el último año, su variación ha sido del -6.57%. Estas cifras reflejan una tendencia a la baja en el valor de la moneda en ambos períodos. En México, en los últimos 10 días, durante los últimos 10 días, la cotización del dólar canadiense mostró una tendencia a la baja, con un total de seis descensos y solo tres aumentos. esto sugiere una presión negativa sobre la moneda, aunque hubo momentos de estabilidad que podrían indicar un posible soporte en su valor. La volatilidad económica del Dólar canadiense en la última semana, que es del 5.72%, es menor que la volatilidad anual del 8.21%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año. Hoy, la cotización del Dólar canadiense muestra una tendencia positiva, ya que el dato de 1 es positivo. Esto indica que en comparación con los días pasados, la moneda ha ganado valor y se ha fortalecido frente a otras divisas. En los días anteriores, la tendencia había sido variable, pero el cambio reciente sugiere un aumento en la confianza del mercado hacia el Dólar canadiense. Este comportamiento podría estar influenciado por factores económicos favorables en Canadá. El análisis de esta tendencia sugiere que el Dólar canadiense podría continuar fortaleciéndose si se mantienen las condiciones económicas actuales. En el último año, el Dólar canadiense ha llegado a cambiarse en el mercado mexicano a un importe máximo de 13.2 MXN, mientras que su nivel más bajo ha sido 12.5 MXN. En México, aquellos individuos interesados en conseguir o vender esa Dólar canadiense podrán dirigirse a una filial bancaria durante el horario de atención al público o a los establecimientos de cambio aprobados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Además, puede adquirirse Dólar canadiense por medio de activos ETFs (Exchange-Traded Funds), ya que ofrecen comprar acciones cotizadas en dólares que replican el valor de dicha divisa con respecto al peso. Sin embargo, es recomendable consultar con un especialista en finanzas antes de realizar esta operación. En su sitio web, Banco Azteca explicó que es posible adquirir hasta 4999 dólares por transacción en sus oficinas y hasta 30.000 dólares al mes. La única condición que solicita la institución es que el usuario muestre una identificación válida, como el INE, el pasaporte, la tarjeta de pasaporte estadounidense o el formulario migratorio. Asimismo, la entidad financiera brinda a sus clientes un seguro contra robos sin coste durante las cinco horas posteriores a la realización de la transacción. El límite de cobertura sin cargo es de hasta 7500 pesos mexicanos.