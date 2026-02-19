La cotización del dólar canadiense alcanzó los MXN 12.61 en la sesión de cierre de mercados del jueves, 19 de febrero de 2026. Esta cifra refleja una variación del 0.44% en comparación con su precio al inicio de la jornada. Durante el día de ayer, este activo presentó un costo máximo de 12.62 pesos y un mínimo de 12.57 pesos. En la última semana, la cotización del Dólar canadiense ha experimentado una leve disminución del -0.28%, mientras que en el último año, su variación ha sido más significativa, con una caída del -9.56% en su valor. En México, en los últimos 10 días, durante los últimos 10 días, la cotización del dólar canadiense mostró una tendencia mayormente a la baja, con un ligero aumento al inicio y una estabilidad al final del periodo. esta fluctuación sugiere una posible presión en el mercado que podría estar influenciada por factores económicos internos o externos. La volatilidad económica del Dólar canadiense en la última semana, con un 3.74%, es significativamente menor que la volatilidad anual del 8.11%, lo que indica que su comportamiento ha sido mucho más estable en el último año. Hoy, la cotización del Dólar canadiense muestra una tendencia positiva, ya que el dato de 1 es positivo. Esto indica que en comparación con los días pasados, el valor de la moneda ha aumentado, lo que puede ser un signo de fortalecimiento en la economía canadiense. Sin embargo, es importante monitorear esta tendencia a lo largo de los próximos días para determinar si se mantendrá o si se revertirá. Un aumento sostenido podría reflejar una mayor confianza en el mercado, mientras que una fluctuación podría generar incertidumbre. En resumen, la tendencia actual sugiere un crecimiento en la cotización del Dólar canadiense, lo que podría tener implicaciones positivas para los inversores y la economía en general. En el último año, el Dólar canadiense ha llegado a cambiarse en el mercado mexicano a un importe máximo de 13.1 MXN, mientras que su nivel más bajo ha sido 12.6 MXN. Para evitar posibles estafas, la recomendación para quienes necesiten comprar o vender divisas es recurrir a las siguientes alternativas: _ Sucursales bancarias. _ Casas de cambio autorizadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. _ Activos ETFs (Exchange-Traded Funds). Esta última alternativa ofrece la posibilidad de comprar acciones cotizadas en dólares que replican el valor de dicha divisa con respecto al peso, que equivale a comprar la moneda física. Sin embargo, es necesario acudir a especialistas de casas de Bolsa para saber cómo operar de la mejor manera. En su sitio web, Banco Azteca explicó que es posible adquirir hasta 4999 dólares por transacción en sus oficinas y hasta 30.000 dólares al mes. La única condición que solicita la institución es que el usuario muestre una identificación válida, como el INE, el pasaporte, la tarjeta de pasaporte estadounidense o el formulario migratorio. Asimismo, la entidad financiera brinda a sus clientes un seguro contra robos sin coste durante las cinco horas posteriores a la realización de la transacción. El límite de cobertura sin cargo es de hasta 7500 pesos mexicanos.