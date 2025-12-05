El dólar canadiense cotiza a 13.06 pesos mexicanos en el mercado de divisas durante la sesión de apertura de este viernes, 5 de diciembre de 2025.Esta cifra muestra que la moneda bajó un -0.38% en relación al precio del día anterior.

Durante el día de ayer, este activo presentó un costo máximo de 13.07 pesos y un mínimo de 13.07 pesos.

En la última semana, la cotización del Dólar canadiense ha experimentado una disminución del -0.34%, mientras que en el último año, su variación ha sido del -9.23%, reflejando una tendencia a la baja en su valor en el mercado.

¿Cómo se mantuvo la cotización del Dólar canadiense en las anteriores diez sesiones?

Durante los últimos 10 días, la cotización del Dólar canadiense mostró una tendencia mixta, con un aumento inicial seguido de varias fluctuaciones. A pesar de algunas caídas, el valor se mantuvo relativamente estable en ciertos momentos, lo que sugiere una cierta resistencia ante las variaciones del mercado. En general, la situación refleja un comportamiento volátil, pero con un leve predominio de incrementos.

En el último año, el Dólar canadiense ha llegado a cambiarse en un costo máximo de 14.8 pesos mexicanos, mientras que su nivel más bajo ha sido 13 pesos mexicanos, según los últimos datos registrados.

La volatilidad del Dólar canadiense en los últimos días

Según los datos registrados en México, la volatilidad económica del Dólar canadiense en la última semana fue del 3.11%, lo que indica un comportamiento mucho más estable en comparación con su volatilidad anual del 8.97%.

Hoy, la cotización del Dólar canadiense muestra una tendencia positiva, ya que el dato de 1 es mayor que los días anteriores. Esto indica que la moneda ha ganado valor en comparación con su desempeño reciente.

La tendencia se mantiene estable, ya que el dato de -1 es igual a 0, lo que sugiere que, a pesar de la mejora, no ha habido fluctuaciones significativas en su valor.

Este comportamiento sugiere una posible consolidación del Dólar canadiense en el mercado, lo que podría atraer a más inversores.

¿Dónde comprar dólar canadiense en México?

Las personas que deseen obtener o vender esta moneda en México deberán acudir a alguna sucursal bancaria dentro del horario de atención o en las casas de cambio autorizadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Dentro de las alternativas disponibles también se encuentran los activos ETFs (Exchange-Traded Funds), que ofrecen adquirir acciones cotizadas en dólares que replican el valor de dicha divisa con respecto al peso. A pesar de que esta alternativa equivale a comprar la moneda física, es necesario acudir a especialistas de casas de Bolsa para saber cómo operar.

¿Dónde cambiar billetes de dólar viejo?

El Bando de México (Banxico) explicó en su portal web que para cambiar dólares viejos y maltratados se debe visitar alguna casa de cambio para preguntar sobre la validez de los billetes, ya que la entidad no realiza ese canje.

Adicionalmente, el banco señaló que "se puede consultar sitio Bureau of Engraving and Printing, "entidad encargada de la impresión de los dólares de los Estados Unidos de América".