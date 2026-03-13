El dólar canadiense presenta una cotización de 13.13 pesos mexicanos en la sesión de apertura de mercados en México este viernes, 13 de marzo de 2026, cifras que reflejan que la moneda subió un 0.66% en relación al precio del día anterior. Durante el día de ayer, este activo presentó un costo máximo de 13.13 pesos y un mínimo de 13.09 pesos. En la última semana, la cotización del Dólar canadiense ha experimentado una disminución del -0.30%, mientras que en el último año, su variación ha sido del -6.28%. Estos cambios reflejan una tendencia a la baja en el valor de la moneda en ambos períodos. Durante los últimos 10 días, la cotización del Dólar canadiense ha mostrado una tendencia mixta, con un total de cinco aumentos y cinco descensos. Esta fluctuación sugiere una inestabilidad en el mercado, donde los movimientos al alza y a la baja se han equilibrado, reflejando una posible incertidumbre económica o cambios en la demanda. En los últimos doce meses, el Dólar canadiense ha llegado a cambiarse en un importe máximo de 13.2 pesos mexicanos, mientras que su nivel más bajo ha sido 12.5 pesos mexicanos, según los últimos datos registrados. Según los datos registrados en México, la volatilidad económica del Dólar canadiense en la última semana fue del 16.92%, lo que indica un comportamiento inestable y muchas variaciones, ya que es mayor que la volatilidad anual del 8.22%. La cotización del Dólar canadiense ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días, con un aumento constante en su valor en comparación con los días anteriores. Este crecimiento se ha mantenido durante dos días consecutivos, lo que sugiere un fortalecimiento de la moneda. Este comportamiento puede ser indicativo de una mayor confianza en la economía canadiense, lo que podría atraer inversiones y mejorar la estabilidad financiera en el corto plazo. Sin embargo, es importante monitorear si esta tendencia se sostiene en el futuro. Para finalizar, es fundamental elegir casas de cambio autorizadas y reconocidas en México para realizar el intercambio de divisas. Verificar que cuenten con las licencias necesarias y que estén ubicadas en zonas seguras puede ayudar a evitar fraudes. Además, es recomendable comparar las tasas de cambio en diferentes lugares antes de realizar la transacción, ya que esto puede marcar una gran diferencia en la cantidad de dinero que se recibe. Para finalizar, siempre es aconsejable evitar cambiar dinero en la calle o a través de personas desconocidas, ya que esto puede ser riesgoso. Utilizar tarjetas de crédito o débito en lugar de llevar grandes cantidades de efectivo también es una opción más segura. Si es necesario retirar efectivo, hacerlo en cajeros automáticos ubicados en lugares bien iluminados y concurridos puede reducir el riesgo de robo. ElSistema de Pagos Interbancarios en Dólares (SPID®) es un mecanismo para efectuar transferencias electrónicas interbancarias entre cuentas de depósito a la vista en la República Mexicana, pertenecientes a personas domiciliadas en el país. Para finalizar, un dato a tener en cuenta es que este sistema de envío de dinero no impone límites a los montos de las transferencias.