El dólar canadiense cotiza a 12.63 pesos mexicanos en el mercado de divisas durante la sesión de apertura de este miércoles, 4 de febrero de 2026.Esta cifra evidencia que la moneda bajó un -0.57% en relación al precio del día anterior.

Durante el día de ayer, este activo presentó un costo máximo de 12.66 pesos y un mínimo de 12.63 pesos.

En la última semana, la cotización del Dólar canadiense ha experimentado una disminución del -1.03%, mientras que en el último año, su variación ha sido del -11.10%, reflejando una tendencia a la baja en su valor frente a otras divisas.

La cotización de las principales divisas en México (foto: Pixabay).

¿Cómo se mantuvo la cotización del Dólar canadiense en las anteriores diez sesiones?

Durante los últimos 10 días, la cotización del Dólar canadiense mostró una tendencia a la baja en varias ocasiones, seguida de un aumento significativo. Sin embargo, también hubo momentos en los que se mantuvo estable, lo que sugiere cierta volatilidad en el mercado. En general, la fluctuación indica un comportamiento variable que podría estar influenciado por factores económicos externos.

Durante los doce meses pasados, el Dólar canadiense ha alcanzado un valor máximo de 13.1 pesos mexicanos, a la vez que su mínimo se situó en 12.6 pesos mexicanos, según los datos más recientes.

La volatilidad del Dólar canadiense en los últimos días

Según los datos registrados en México, la volatilidad económica del Dólar canadiense en la última semana fue del 8.98%, lo que indica un comportamiento inestable y muchas variaciones en comparación con la volatilidad anual del 8.21%.

Hoy, la cotización del Dólar canadiense ha mostrado una tendencia positiva en comparación con los últimos tres días, ya que el dato de -1 es positivo. Esto indica que la moneda ha ganado valor frente a otras divisas en este periodo reciente.

La tendencia al alza sugiere un fortalecimiento del Dólar canadiense, lo que podría estar relacionado con factores económicos favorables en el país o cambios en la demanda global de la moneda.

Este comportamiento podría atraer a inversores y mejorar la confianza en la economía canadiense.

La cotización de las principales divisas en México (foto: Pexels).

¿Cómo y dónde vender dólar canadiense en México?

Para evitar posibles estafas, la recomendación para quienes necesiten comprar o vender divisas es recurrir a las siguientes alternativas:

_ Sucursales bancarias.

_ Casas de cambio autorizadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

_ Activos ETFs (Exchange-Traded Funds).

Esta última opción ofrece la posibilidad de obtener acciones cotizadas en dólares que replican el valor de dicha divisa con respecto al peso, que equivale a comprar la moneda física. Sin embargo, es necesario acudir a especialistas de casas de Bolsa para saber cómo operar de la mejor manera.

¿Dónde cambiar billetes de dólar viejos o dañados?

El Banco Central de México (Banxico) indicó en su sitio web que, para actualizar dólares deteriorados y antiguos, es necesario acudir a una casa de cambio y consultar acerca de la admisibilidad de los billetes, dado que la institución no lleva a cabo esa operación.

Por otro lado, el banco afirmó que puede consultarse sobre la valides del billete o moneda en la página de La Oficina de Grabado e Impresión de Estados Unidos.