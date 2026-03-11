El dólar canadiense presenta una cotización de 12.96 pesos mexicanos en la sesión de apertura de mercados en México este miércoles, 11 de marzo de 2026, cifras que indican que la moneda bajó un -0.35% en relación al precio del día anterior. Durante el día de ayer, este activo presentó un costo máximo de 12.97 pesos y un mínimo de 12.96 pesos. En la última semana, la cotización del Dólar canadiense ha experimentado un cambio del 0.51%, mientras que en el último año su variación ha sido del -7.59%, reflejando una tendencia a la baja en su valor frente a otras divisas. Durante los últimos 10 días, la cotización del Dólar canadiense mostró una tendencia mixta, con un total de cinco descensos y cinco aumentos. Esta fluctuación sugiere una inestabilidad en el mercado, donde los movimientos hacia abajo y hacia arriba se equilibran, lo que podría reflejar factores económicos variables que afectan la confianza de los inversores. El Dólar canadiense ha llegado a cambiarse en los últimos doce meses en un costo máximo de 13.2 pesos mexicanos, mientras que su nivel más bajo ha sido 12.5 pesos mexicanos, según los últimos datos registrados. Según los datos registrados en México, la volatilidad económica del Dólar canadiense en la última semana fue del 16.16%, lo que indica un comportamiento inestable y muchas variaciones en comparación con su volatilidad anual del 8.17%. Hoy, la cotización del Dólar canadiense ha mostrado una tendencia positiva en comparación con los días anteriores, ya que el dato de 2 indica un aumento en su valor. Esta tendencia se ha mantenido en ascenso durante los últimos días, lo que sugiere un fortalecimiento de la moneda. El análisis de esta tendencia sugiere que el Dólar canadiense podría seguir ganando valor en el corto plazo, impulsado por factores económicos favorables y una mayor confianza en el mercado. Las personas que deseen obtener o vender esta moneda en México deberán acudir a alguna sucursal bancaria dentro del horario de atención o en las casas de cambio autorizadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Dentro de las alternativas disponibles también se encuentran los activos ETFs (Exchange-Traded Funds), que ofrecen obtener acciones cotizadas en dólares que replican el valor de dicha divisa con respecto al peso. A pesar de que esta alternativa equivale a comprar la moneda física, es necesario acudir a especialistas de casas de Bolsa para saber cómo operar. El Sistema de Pagos Interbancarios en Dólares (SPID®) es un sistema de pagos que permite efectuar transferencias electrónicas en moneda estadounidense entre cuentas de depósito en la República Mexicana, correspondientes a personas morales que tengan su domicilio en territorio nacional. Para finalizar, un dato a tener en cuenta es que este sistema de envío de dinero no impone límites a los usuarios sobre los montos de las transferencias.