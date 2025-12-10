La cotización del dólar canadiense en la sesión de apertura de mercados de este miércoles, 10 de diciembre de 2025 en México es de 13.14 pesos mexicanos. Estas cifras demuestran que la moneda bajó un -0.35% en relación al precio del día anterior.

Durante el día de ayer, este activo presentó un costo máximo de 13.15 pesos y un mínimo de 13.14 pesos.

En la última semana, la cotización del Dólar canadiense ha experimentado un cambio del 0.26%, mientras que en el último año su variación ha sido del -8.51%, reflejando una tendencia a la baja en su valor frente a otras divisas.

¿Cómo se mantuvo la cotización del Dólar canadiense en las anteriores diez sesiones?

Durante los últimos 10 días, la cotización del Dólar canadiense mostró una tendencia mayormente a la baja, con varios aumentos intercalados que sugieren cierta volatilidad en el mercado. A pesar de los incrementos, la tendencia general indica una presión negativa sobre la moneda, lo que podría reflejar factores económicos subyacentes que afectan su valor.

Durante los doce meses pasados, el Dólar canadiense ha alcanzado un valor máximo de 14.8 pesos mexicanos, a la vez que su mínimo se situó en 13 pesos mexicanos, según los datos más recientes.

La volatilidad del Dólar canadiense en los últimos días

Según los datos registrados en México, la volatilidad económica del Dólar canadiense en la última semana fue del 7.29%, lo que indica un comportamiento mucho más estable en comparación con su volatilidad anual del 8.82%.

Hoy, la cotización del Dólar canadiense muestra una tendencia positiva, ya que el dato de 1 es superior a los días anteriores. Esto indica que la moneda ha ganado valor en comparación con su rendimiento en días pasados.

La tendencia se mantiene en alza, lo que sugiere un fortalecimiento del Dólar canadiense en el mercado. Este comportamiento podría estar influenciado por factores económicos favorables en Canadá.

El análisis de esta tendencia sugiere que el Dólar canadiense podría seguir apreciándose si las condiciones económicas continúan siendo favorables.

¿Cómo y dónde vender dólar canadiense en México?

Para evitar posibles estafas, la recomendación para quienes necesiten comprar o vender divisas es recurrir a las siguientes alternativas:

_ Sucursales bancarias.

_ Casas de cambio autorizadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

_ Activos ETFs (Exchange-Traded Funds).

Esta última opción ofrece la posibilidad de adquirir acciones cotizadas en dólares que replican el valor de dicha divisa con respecto al peso, que equivale a comprar la moneda física. Sin embargo, es necesario acudir a especialistas de casas de Bolsa para saber cómo operar de la mejor manera.

¿Qué es el SPID y para qué sirve?

El Sistema de Pagos Interbancarios en Dólares (SPID®) es un sistema de pagos que permite ejecutar transferencias electrónicas en moneda estadounidense entre cuentas de depósito en la República Mexicana, correspondientes a personas morales que tengan su domicilio en territorio nacional.

Para finalizar, un dato a tener en cuenta es que este sistema de envío de dinero no impone límites a los usuarios sobre los montos de las transferencias.