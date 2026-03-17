El dólar canadiense presenta una cotización de 12.94 pesos mexicanos en la sesión de apertura de mercados en México este martes, 17 de marzo de 2026, cifras que revelan que la moneda subió un 0.16% en relación al precio del día anterior. Durante el día de ayer, este activo presentó un costo máximo de 12.96 pesos y un mínimo de 12.92 pesos. En la última semana, la cotización del Dólar canadiense ha experimentado una disminución del -0.83%, mientras que en el último año, su variación ha sido del -6.95%. Estas cifras reflejan una tendencia a la baja en el valor de la moneda en ambos períodos. Durante los últimos 10 días, la cotización del Dólar canadiense mostró una tendencia mayormente al alza, con un aumento significativo en varias ocasiones, aunque también experimentó algunas caídas. A pesar de estas fluctuaciones, el valor se mantuvo relativamente estable en ciertos momentos, lo que sugiere una cierta resistencia en el mercado. En general, la tendencia parece ser positiva, aunque con altibajos. El Dólar canadiense ha llegado a cambiarse en los últimos doce meses en un costo máximo de 13.2 pesos mexicanos, mientras que su nivel más bajo ha sido 12.5 pesos mexicanos, según los últimos datos registrados. Según los datos registrados en México, la volatilidad económica del Dólar canadiense en la última semana fue del 8.87%, lo que indica un comportamiento inestable y muchas variaciones en comparación con la volatilidad anual del 8.22%. Hoy, la cotización del Dólar canadiense muestra una tendencia positiva, ya que el dato de 1 es positivo. Esto indica que en comparación con los días pasados, el valor de la moneda ha aumentado, lo que puede ser un signo de fortalecimiento en la economía canadiense. En contraste, si el dato de 1 hubiera sido negativo, habríamos observado una tendencia a la baja, sugiriendo una posible debilidad en el Dólar canadiense. Sin embargo, la estabilidad en la cotización también es un factor a considerar, ya que un dato de 0 indicaría que la moneda se mantiene en un rango constante. En resumen, la tendencia positiva del Dólar canadiense sugiere un ambiente económico favorable en el corto plazo. En México, las personas que deseen adquirir o vender dicho activo podrán acercarse a alguna sucursal bancaria dentro del horario de atención o en las casas de cambio autorizadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Otra de las alternativas es mediante activos ETFs (Exchange-Traded Funds), ya que ofrecen comprar acciones cotizadas en dólares que replican el valor de dicha divisa con respecto al peso mexicano. A pesar de que esta alternativa equivale a comprar la moneda física, es necesario acudir a especialistas de casas de Bolsa para saber cómo operar de la mejor manera. El Banco Central de México (Banxico) indicó en su sitio web que, para cambiar dólares deteriorados y antiguos, es necesario acudir a una casa de cambio y consultar acerca de la admisibilidad de los billetes, dado que la institución no lleva a cabo esa operación. Por otro lado, el banco afirmó que puede consultarse sobre la valides del billete o moneda en la página de La Oficina de Grabado e Impresión de Estados Unidos.