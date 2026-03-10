El dólar canadiense presenta una cotización de 12.92 pesos mexicanos en la sesión de apertura de mercados en México este martes, 10 de marzo de 2026, cifras que revelan que la moneda bajó un -2.29% en relación al precio del día anterior. Durante el día de ayer, este activo presentó un costo máximo de 13.02 pesos y un mínimo de 12.98 pesos. En la última semana, la cotización del Dólar canadiense ha experimentado un cambio de 0.0139, mientras que en el último año su variación ha sido de -7.67%. Esto indica una tendencia a la baja en el valor del Dólar canadiense en comparación con otras divisas a lo largo del tiempo. Durante los últimos 10 días, la cotización del Dólar canadiense mostró una tendencia mixta, con un aumento inicial seguido de varias caídas, para luego experimentar un repunte en los últimos días. Esta fluctuación sugiere una inestabilidad en el mercado, donde los movimientos ascendentes y descendentes reflejan la incertidumbre económica actual. En el último año, el Dólar canadiense ha llegado a cambiarse en un valor máximo de 13.2 pesos mexicanos, mientras que su nivel más bajo ha sido 12.5 pesos mexicanos, según los últimos datos registrados. Según los datos registrados en México, la volatilidad económica del Dólar canadiense en la última semana, con un 22.65%, es significativamente mayor que su volatilidad anual del 8.28%, lo que indica un comportamiento inestable y muchas variaciones. Hoy, la cotización del Dólar canadiense muestra una tendencia positiva, ya que el dato de 1 es superior a los días anteriores. Esto indica que la moneda ha ganado valor en comparación con su rendimiento en días pasados. La tendencia se mantiene en alza, lo que sugiere un fortalecimiento del Dólar canadiense en el mercado. Este comportamiento podría estar influenciado por factores económicos favorables en el país. El análisis de esta tendencia sugiere que el Dólar canadiense podría seguir apreciándose si las condiciones económicas continúan siendo favorables. Para finalizar, es fundamental elegir casas de cambio autorizadas y reconocidas en México para realizar el intercambio de divisas. Verificar que cuenten con las licencias necesarias y que estén ubicadas en zonas seguras puede ayudar a evitar fraudes. Además, es recomendable comparar las tasas de cambio en diferentes lugares antes de realizar la transacción, ya que esto puede marcar una gran diferencia en la cantidad de dinero que se recibe. Para finalizar, siempre es aconsejable evitar cambiar dinero en la calle o a través de personas desconocidas, ya que esto puede ser riesgoso. Utilizar tarjetas de crédito o débito en lugar de llevar grandes cantidades de efectivo también es una opción más segura. Si es necesario retirar efectivo, hacerlo en cajeros automáticos ubicados en lugares bien iluminados y concurridos puede reducir el riesgo de robo. El Sistema de Pagos Interbancarios en Dólares (SPID®) es un sistema de pagos que permite llevar a cabo transferencias electrónicas en moneda estadounidense entre cuentas de depósito en la República Mexicana, correspondientes a personas morales que tengan su domicilio en territorio nacional. Para finalizar, un dato a tener en cuenta es que este sistema de envío de dinero no impone límites a los usuarios sobre los montos de las transferencias.