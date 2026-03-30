La cotización del dólar canadiense en la sesión de apertura de mercados de este lunes, 30 de marzo de 2026 en México es de 13 pesos mexicanos. Estas cifras demuestran que la moneda bajó un -0.09% en relación al precio del día anterior. Durante el día de ayer, este activo presentó un costo máximo de 13.07 pesos y un mínimo de 13.04 pesos. En la última semana, la cotización del Dólar canadiense ha experimentado un cambio del 0.40%, mientras que en el último año su variación ha sido de -6.78%, reflejando una tendencia a la baja en su valor frente a otras divisas. Durante los últimos 10 días, la cotización del Dólar canadiense mostró una tendencia mixta, con un aumento inicial seguido de varias caídas, para luego experimentar un ligero repunte al final del período. Esta fluctuación sugiere una inestabilidad en el mercado, donde los factores económicos y políticos podrían estar influyendo en su valor. El Dólar canadiense ha llegado a cambiarse en los últimos doce meses en un valor máximo de 13.2 pesos mexicanos, mientras que su nivel más bajo ha sido 12.5 pesos mexicanos, según los últimos datos registrados. Según los datos registrados en México, la volatilidad económica del Dólar canadiense en la última semana fue del 8.99%, lo que indica un comportamiento inestable y muchas variaciones en comparación con la volatilidad anual del 8.38%. Hoy, la cotización del Dólar canadiense muestra una tendencia positiva, ya que el dato de 1 es superior a los días anteriores. Esto indica que la moneda ha ganado valor en comparación con su desempeño reciente. La tendencia se mantiene en alza, lo que sugiere un fortalecimiento del Dólar canadiense en el mercado. Este comportamiento podría estar influenciado por factores económicos favorables en el país. El análisis de esta tendencia sugiere que el Dólar canadiense podría seguir apreciándose si las condiciones económicas continúan siendo favorables. Las personas que deseen obtener o vender esta moneda en México deberán dirigirse a alguna sucursal bancaria dentro del horario de atención o en las casas de cambio autorizadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Dentro de las alternativas disponibles también se encuentran los activos ETFs (Exchange-Traded Funds), que ofrecen adquirir acciones cotizadas en dólares que replican el valor de dicha divisa con respecto al peso. A pesar de que esta alternativa equivale a comprar la moneda física, es necesario acudir a especialistas de casas de Bolsa para saber cómo operar. El Bando de México (Banxico) explicó en su portal web que para cambiar dólares viejos y maltratados se debe visitar alguna casa de cambio para preguntar sobre la validez de los billetes, ya que la entidad no realiza ese canje. Adicionalmente, el banco señaló que "se puede consultar sitio Bureau of Engraving and Printing, "entidad encargada de la impresión de los dólares de los Estados Unidos de América".