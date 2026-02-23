El dólar canadiense cotiza a 12.55 pesos mexicanos en el mercado de divisas durante la sesión de apertura de este lunes, 23 de febrero de 2026.Esta cifra muestra que la moneda subió un 0.12% en relación al precio del día anterior. Durante el día de ayer, este activo presentó un costo máximo de 12.58 pesos y un mínimo de 12.52 pesos. En la última semana, la cotización del Dólar canadiense ha experimentado una disminución del -0.29%, mientras que en el último año, su variación ha sido del -9.16%, reflejando una tendencia a la baja en su valor frente a otras divisas. Durante los últimos 10 días, la cotización del Dólar canadiense mostró una tendencia a la baja, con una notable disminución en la mayoría de los días. Sin embargo, se observó un ligero aumento en algunos momentos, lo que sugiere cierta volatilidad en el mercado. A pesar de estos altibajos, la estabilidad fue escasa, lo que podría indicar incertidumbre en la economía. El Dólar canadiense ha llegado a cambiarse en los últimos doce meses en un costo máximo de 13.1 pesos mexicanos, mientras que su nivel más bajo ha sido 12.5 pesos mexicanos, según los últimos datos registrados. Según los datos registrados en México, la volatilidad económica del Dólar canadiense en la última semana fue del 4.72%, lo que indica un comportamiento mucho más estable en comparación con su volatilidad anual del 8.05%. Hoy, la cotización del Dólar canadiense muestra una tendencia positiva, ya que el dato de 1 es positivo. Esto indica que en comparación con los días anteriores, el valor de la moneda ha aumentado, lo que puede ser un signo de fortalecimiento en el mercado. En contraste, si el dato de 1 hubiera sido negativo, habríamos observado una tendencia a la baja, sugiriendo una depreciación del Dólar canadiense. Sin embargo, la estabilidad en la cotización también es relevante, ya que un dato de 0 indicaría que la moneda se mantiene en un rango constante sin grandes fluctuaciones. En resumen, la tendencia positiva del Dólar canadiense sugiere un ambiente favorable para su valorización en el corto plazo. Las personas que deseen obtener o vender esta moneda en México deberán acudir a alguna sucursal bancaria dentro del horario de atención o en las casas de cambio autorizadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Dentro de las alternativas disponibles también se encuentran los activos ETFs (Exchange-Traded Funds), que ofrecen adquirir acciones cotizadas en dólares que replican el valor de dicha divisa con respecto al peso. A pesar de que esta alternativa equivale a comprar la moneda física, es necesario acudir a especialistas de casas de Bolsa para saber cómo operar. El Banco Central de México (Banxico) indicó en su sitio web que, para actualizar dólares deteriorados y antiguos, es necesario acudir a una casa de cambio y consultar acerca de la admisibilidad de los billetes, dado que la institución no lleva a cabo esa operación. Por otro lado, el banco afirmó que puede consultarse sobre la valides del billete o moneda en la página de La Oficina de Grabado e Impresión de Estados Unidos.