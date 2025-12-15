El dólar canadiense presenta una cotización de 13.07 pesos mexicanos en la sesión de apertura de mercados en México este lunes, 15 de diciembre de 2025, cifras que indican que la moneda bajó un -0.10% en relación al precio del día anterior.

Durante el día de ayer, este activo presentó un costo máximo de 13.1 pesos y un mínimo de 13.08 pesos.

En la última semana, la cotización del Dólar canadiense ha experimentado una disminución del -0.86%, mientras que en el último año, su variación ha sido del -8.62%, reflejando una tendencia a la baja en su valor frente a otras divisas.

¿Cómo se mantuvo la cotización del Dólar canadiense en las anteriores diez sesiones?

Durante los últimos 10 días, la cotización del Dólar canadiense ha mostrado una tendencia mayormente a la baja, con un aumento en solo dos ocasiones. Esto sugiere una presión negativa sobre la moneda, lo que podría estar relacionado con factores económicos internos o externos que afectan su valor. La estabilidad en algunos días indica que, a pesar de las caídas, hay momentos en los que el mercado se asienta.

En los últimos doce meses, el Dólar canadiense ha llegado a cambiarse en un valor máximo de 14.8 pesos mexicanos, mientras que su nivel más bajo ha sido 13 pesos mexicanos, según los últimos datos registrados.

La volatilidad del Dólar canadiense en los últimos días

Según los datos registrados en México, la volatilidad económica del Dólar canadiense en la última semana fue del 5.21%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año, ya que la volatilidad anual es del 8.70%.

Hoy, la cotización del Dólar canadiense ha mostrado una tendencia positiva en comparación con los últimos tres días, ya que el dato de -1 es positivo. Esto indica que la moneda ha ganado valor frente a otras divisas en este periodo reciente.

La tendencia al alza sugiere un fortalecimiento del Dólar canadiense, lo que podría estar relacionado con factores económicos favorables en el país o cambios en la demanda internacional.

¿Dónde comprar dólar canadiense en México de forma segura?

Para finalizar, es fundamental elegir casas de cambio autorizadas y reconocidas en México para realizar el intercambio de divisas. Estas instituciones suelen ofrecer tasas más competitivas y garantizan la legalidad de las transacciones. Además, es recomendable comparar las tasas de cambio en diferentes lugares antes de realizar la operación, ya que esto puede marcar una diferencia significativa en la cantidad de dinero que recibirás.Para finalizar, también es aconsejable evitar cambiar dinero en la calle o en lugares no oficiales, ya que esto puede conllevar riesgos de fraude o recibir billetes falsos. Siempre es mejor realizar las transacciones en un entorno seguro y, si es posible, utilizar tarjetas de crédito o débito que ofrezcan buenas tasas de cambio y protección contra fraudes.

¿Qué es el SPID y para qué sirve?

El Sistema de Pagos Interbancarios en Dólares (SPID®) es un sistema de pagos que permite efectuar transferencias electrónicas en moneda estadounidense entre cuentas de depósito en la República Mexicana, correspondientes a personas morales que tengan su domicilio en territorio nacional.

Para finalizar, un dato a tener en cuenta es que este sistema de envío de dinero no impone límites a los usuarios sobre los montos de las transferencias.