El dólar canadiense cotiza a 12.88 pesos mexicanos en el mercado de divisas durante la sesión de apertura de este jueves, 2 de abril de 2026.Esta cifra evidencia que la moneda subió un 0.17% en relación al precio del día anterior. Durante el día de ayer, este activo presentó un costo máximo de 12.91 pesos y un mínimo de 12.84 pesos. En la última semana, la cotización del Dólar canadiense ha experimentado una disminución del -0.36%, mientras que en el último año, su variación ha sido del -7.29%, reflejando una tendencia a la baja en su valor en el mercado. Durante los últimos 10 días, la cotización del Dólar canadiense ha mostrado una tendencia a la baja, con una notable disminución en los primeros días, seguida de un leve aumento y una posterior estabilización. Esta fluctuación sugiere una volatilidad en el mercado, donde la presión a la baja ha predominado, aunque se han registrado intentos de recuperación. Durante los doce meses pasados, el Dólar canadiense ha alcanzado un valor máximo de 13.2 pesos mexicanos, a la vez que su mínimo se situó en 12.5 pesos mexicanos, según los datos más recientes. Según los datos registrados en México, la volatilidad económica del Dólar canadiense en la última semana fue del 9.87%, lo que indica un comportamiento inestable y muchas variaciones, ya que es mayor que la volatilidad anual del 8.42%. Hoy, la cotización del Dólar canadiense muestra una tendencia positiva, con un dato de 1 igual a 2, lo que indica un aumento en su valor en comparación con los días anteriores. Esta mejora se ha mantenido durante los últimos días, reflejando un fortalecimiento de la moneda en el mercado. La tendencia positiva sugiere un aumento en la confianza de los inversores en la economía canadiense, lo que podría llevar a un mayor interés en inversiones en el país. Para evitar posibles estafas, la recomendación para quienes necesiten comprar o vender divisas es recurrir a las siguientes alternativas: _ Sucursales bancarias. _ Casas de cambio autorizadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. _ Activos ETFs (Exchange-Traded Funds). Esta última opción ofrece la posibilidad de obtener acciones cotizadas en dólares que replican el valor de dicha divisa con respecto al peso, que equivale a comprar la moneda física. Sin embargo, es necesario acudir a especialistas de casas de Bolsa para saber cómo operar de la mejor manera. ElSistema de Pagos Interbancarios en Dólares (SPID®) es un mecanismo para efectuar transferencias electrónicas interbancarias entre cuentas de depósito a la vista en la República Mexicana, pertenecientes a personas domiciliadas en el país. Para finalizar, un dato a tener en cuenta es que este sistema de envío de dinero no impone límites a los montos de las transferencias.