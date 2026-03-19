El dólar canadiense cotiza a 13 pesos mexicanos en el mercado de divisas durante la sesión de apertura de este jueves, 19 de marzo de 2026.Esta cifra evidencia que la moneda subió un 0.80% en relación al precio del día anterior. Durante el día de ayer, este activo presentó un costo máximo de 13.02 pesos y un mínimo de 12.99 pesos. En la última semana, la cotización del Dólar canadiense ha experimentado una disminución del -0.68%, mientras que en el último año, su variación ha sido del -6.00%, reflejando una tendencia a la baja en su valor frente a otras divisas. Durante los últimos 10 días, la cotización del Dólar canadiense mostró una tendencia a la baja, con un total de seis descensos y solo tres aumentos. Esto sugiere una presión negativa sobre la moneda, aunque hubo momentos de estabilidad que podrían indicar un posible soporte en su valor. El Dólar canadiense ha llegado a cambiarse en los últimos doce meses en un importe máximo de 13.2 pesos mexicanos, mientras que su nivel más bajo ha sido 12.5 pesos mexicanos, según los últimos datos registrados. Según los datos registrados en México, la volatilidad económica del Dólar canadiense en la última semana fue del 8.14%, lo que indica un comportamiento más estable en comparación con la volatilidad anual del 8.24%. Hoy, la cotización del Dólar canadiense muestra una tendencia positiva, ya que el dato de 1 es positivo. Esto indica que en comparación con los días pasados, el valor de la moneda ha aumentado, lo que puede ser un signo de fortalecimiento en la economía canadiense. En contraste, si el dato de 1 hubiera sido negativo, habríamos observado una tendencia a la baja, sugiriendo una posible debilidad en el Dólar canadiense. Sin embargo, la estabilidad en la cotización también es un factor a considerar, ya que un dato de 0 indicaría que la moneda se mantiene en un rango constante. En resumen, la tendencia positiva del Dólar canadiense sugiere un ambiente económico favorable en el corto plazo. Para finalizar, es fundamental elegir casas de cambio autorizadas y reconocidas en México para realizar el intercambio de divisas. Verifica que cuenten con las licencias necesarias y que estén ubicadas en zonas seguras, como aeropuertos o centros comerciales. Además, compara las tasas de cambio ofrecidas por diferentes establecimientos para asegurarte de obtener la mejor oferta posible. Para finalizar, es recomendable evitar cambiar dinero en la calle o con personas desconocidas, ya que esto puede conllevar riesgos de fraude. Siempre solicita un recibo al realizar la transacción y revisa que la cantidad de dinero que recibes sea correcta. Mantente alerta y, si es posible, utiliza tarjetas de crédito o débito para realizar compras, ya que esto puede ofrecerte mayor seguridad y protección contra robos. El Sistema de Pagos Interbancarios en Dólares (SPID®) es un sistema de pagos que permite ejecutar transferencias electrónicas en moneda estadounidense entre cuentas de depósito en la República Mexicana, correspondientes a personas morales que tengan su domicilio en territorio nacional. Para finalizar, un dato a tener en cuenta es que este sistema de envío de dinero no impone límites a los usuarios sobre los montos de las transferencias.